VIDEO Unakažena zgrada splitskog Filozofskog fakulteta: Na njoj je ispisan niz natpisa

Zgrada Filozofskog fakulteta u Splitu išarana je natpisima koji uključuju poruke podrške Palestincima, a kritiziraju Izrael. Poruke ispisane crvenim sprejem stoje na zidu, tlu te vratima. Neki od natpisa su: "Free Palestine", "F*** Israel", "From the river to the sea, Palestine will be free".

Portal Slobodna Dalmacija pretpostavlja kako je ovaj čin motiviran činjenicom da Filozofski fakultet planira otvoriti studij "Demokracija i društvena otpornost suvremen države" na kojemu su trebali predavati izraelski profesori. "Ovim zajedničkim projektom i suradnjom Sveučilište u Splitu postići će novu dimenziju suradnje između Hrvatske i Izraela", rekao je ranije rektor Dragan Ljutić.

Splitska policija zaprimila je prijavu o incidentu iza 8 sati, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.