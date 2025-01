VIDEO Ukrajina tvrdi da je izvršila najžešći napad na Rusiju do sada: Moskva zaprijetila 'žestokom' odmazdom

Ukrajina je, danas, izvela jedan od svojih najvećih i najmasovnijih napada na ruske ciljeve od početka rata, označivši ovaj napad kao "najveći do sada". Prema informacijama koje je prenio Glavnom stožeru Oružanih snaga Ukrajinske vojske, napad je pogodio ključne ruske vojne i industrijske ciljeve, uključujući skladišta municije i kemijske tvornice, i to u nekoliko ruskih regija, od kojih su neke bile smještene stotinama kilometara od granice. Izvori unutar ukrajinske sigurnosne službe SBU kazali su za BBC kako je napad bio "bolan udarac" za Rusiju, koji je oslabio njezinu sposobnost za daljnje vođenje rata. Prema ruskim izvorima, Moskva je izjavila da je presrela brojne rakete Atacms, isporučene od strane SAD-a, te britanske rakete Storm Shadow. Rusija je obećala žestoko odgovoriti na ovaj napad.

Usprkos ruskim tvrdnjama, napadi Ukrajine uzrokovali su privremene obustave zračnog prometa u najmanje devet zračnih luka u središnjoj i zapadnoj Rusiji, dok je u jugozapadnoj Saratovskoj regiji izazvan potpuni prekid nastave u školama. Svi ovi napadi usmjereni su na slabljenje ruskih logističkih kapaciteta, a najviše su pogođeni civilni i vojni infrastrukturni objekti. Jedan od najdramatičnijih napada zabilježen je u pograničnoj Bryanskoj regiji, gdje su eksplodirali ciljevi poput rafinerija i skladišta municije, te kemijske tvornice koja proizvodi barut i eksplozive. Ukrajinski sigurnosni izvori potvrdili su da su ciljevi bili smješteni unutar nekoliko stotina kilometara od granice s Ukrajinom.

