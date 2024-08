VIDEO U Zagorju pala jaka tuča, radarske snimke pokazuju kretanje oluje

Kako je bilo najavljeno, kiša je stigla u popodnevnim satima na dijelove Hrvatske, a Zagorje je pogođeno jakom tučom. Lokalni portal Zagorje.com javlja da je tuča padala na području Tuhlja, Podgore, Krapine, Mokrica, Krušljevog Sela, Lepoglave...

Inače, danas u 15 sati izdano je i naređenje za paljenjenje generatora. Iako su obično upaljeni tri ili četiri sata, ovaj je put naredba bila da budu upaljeni od 15 do 20 sati, rekao je popodne za Zagorje.com Josip Salatko, predsjednik Udruge raketara protugradne obrane Hrvatske.

Salatko je pojasnio i kako će nakon 20 sati, tijekom noći i jutra, također vjerojatno biti povremeno obilnijih grmljavinskih pljuskova, no opasnost za tuču do tad bi trebala proći. "Do tad bi uz nevrijeme koje očekujemo trebale pasti temperature, dakle, trebalo bi stići osvježenje, tako da više neće postojati velika opasnost od tuče", pojasnio je.

Podsjetimo, nakon tjedana ekstremnih vrućina koje su zahvatile Hrvatsku, stiže značajna promjena vremena. Meteorolozi upozoravaju na nadolazeće grmljavinsko nevrijeme koje bi moglo donijeti osvježenje, ali i potencijalne probleme. Prognoze sugeriraju mogućnost olujnog vjetra, obilne kiše i grmljavine diljem zemlje. Radarske snimke pokazuju kako se kreće oluja koja bi u večernjim satima mogla pogoditi veći dio Hrvatske. Na sminkama se vidi da je nevrijeme na putu prema sjevernoj i središnjoj Hrvatskoj.

''Djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz promjenjivu naoblaku mjestimični pljuskovi očekuju se većinom u drugom dijelu dana, ponajprije na sjeveru unutrašnjosti. Prema večeri je lokalno moguće grmljavinsko nevrijeme s prolazno olujnim udarima vjetra. Vjetar većinom slab, na Jadranu i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 36 °C'', najavljuje DHMZ za ovu nedjelju.

DHMZ je za danas upalio i upozorenje na opasnost od jakih grmljavinskih nevremena, najprije na sjevernom Jadranu, a obilni pljuskovi u kratkom vremenu najvjerojatniji su u ponedjeljak. Iako se dobrodošla oborina očekuje posvuda, bit će neravnomjerno raspoređena. Osim lokalno obilne kiše, moguća je i tuča te olujni udari vjetra pa se ne mogu isključiti štete. Zbog dužeg perioda visoke temperature tlo je isušeno i slabo propusno, zbog čega će biti olakšano površinsko tečenje te postoji mogućnost pojave bujičnih i urbanih poplava.

