U Šibeniku svečano otvorena Kuća dalmatinskog psa

Dalmatinski pas, jedinstvena i svjetski poznata pasmina koja svoje porijeklo dokazano nosi iz Dalmacije, ovaj je četvrtak napokon dobio svoju Kuću i to u centru Šibenika.

Činjenica da za dalmatinskog psa znaju u svakom kutku naše planete, ali da rijetko tko zna da je porijeklom baš iz Hrvatske, bila je glavna inspiracija osnivačima Kuće dalmatinskog psa, istinskim zaljubljenicima u životinje, prirodu i društvo te renomiranim stručnjacima u području marketinga, dizajna i project managementa okupljenima u kreativnu agenciju HEARTH. Stoga Kuća dalmatinskog psa na originalan i inspirativan način slavi ikonične dalmatinere, ali i bogatu baštinu Dalmacije, pružajući našoj autohtonoj i jednoj od najprepoznatljivijih svjetskih pasmina svu pažnju koju zaslužuje.

"Oko dvije godine traje put od kretanja u realizaciju pa do danas, a sama ideja se kuha već godinama i godinama. Zato sam danas jako ponosan jer smo napravili veliku stvar. Veliku stvar za nas, ali isto tako i veliku stvar za Šibenik, Dalmaciju i Hrvatsku. Ovo je jedna od onih ideja za koju se mnogi pitaju ‘kako je moguće da do sada nije već napravljena’, ali tako je to s velikim idejama, izgledaju jednostavno kad ih vidite, a malo tko ih se sjeti. I tu je snaga Heartha, da takve ideje stvara i, podjednako važno, da ih realizira", izjavio je Igor Mladinović, direktor kreativne agencije HEARTH koja je osnivač Kuće dalmatinskog psa.

Oduševljenje brojnih gostiju koji su došli na svečano otvaranje Kuće dalmatinskog psa nije se moglo, ali ni trebalo sakriti jer Kuća zaista nudi izuzetno zanimljive i atraktivne sadržaje za djecu i odrasle, a ujedno je i kuća naših malih pjegavaca, Dalme i Tina, s kojima se gosti mogu podružiti za vrijeme posjeta Kući. Od karakteristika pasmine, uloge dalmatinskih pasa u društvu kroz povijest, pojavljivanja u pop kulturi do zabavnih sadržaja za djecu i atraktivnih „instagramičnih“ izložaka, Kuća dalmatinskog psa, prateći trendove moderne muzeologije, pruža poseban doživljaj i ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Čak su i suveniri posebno osmišljeni i dizajnirani od poznatih hrvatskih umjetnika, dok su plišane dalmatinere kao suvenire izradili zaposlenici URIHO-a, Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

"Ja sam oduševljena, ma malo je reći oduševljena. Godinama se zalažem da se dalmatinski pas više promovira i pokušavam ljude uvjerit da je taj dalmatinski pas uistinu hrvatski pas. I sad sam napokon došla na svoje. Dalmatinski pas se vratio doma. Neka ga", izjavila je Lada Štefek iz Splita.

Kako će ovo jedinstveno i sveobuhvatno iskustvo biti jedno od glavnih turističkih atrakcija u Hrvatskoj te da će Kuća dalmatinskog psa dodatno obogatiti turističku ponudu Šibenika, Šibensko-kninske županije i cijele Dalmacije potvrdili su osobno i Gradonačelnik grada Šibenika, Željko Burić i Šibensko-kninski župan i izaslanik predsjednika Vlade, Paško Rakić, koji su i osobno došli podržati i posjetiti Kuću Dalmatinskog psa.

Kuća dalmatinskog psa nalazi se u centru Šibenika u Ulici kralja Zvonimira 42a, a radit će svakog dana. Više informacija o kući i radnom vremenu te posjetima može se naći na službenim web stranicama Kuće na www.houseofthedalmatiandog.com kao i na društvenim mrežama.