VIDEO Strašna nesreća: Helikopter se zabio u komunikacijski toranj, svi putnici poginuli

Glasna eksplozija uznemirila je sinoć stanovnike Houstona u Teksasu. Naime, oko 20 sati privatni helikopter R44 zabio se u radiotoranj.

- Incident se dogodio u blizini Engelke Streeta i North Ennis Streeta kada je helikopter udario u komunikacijski toranj iza kuća u Drugom odjelu Houstona, uzrokujući veliku eksploziju - rekao je gradonačelnik John Whitmire, a prenosi Independent.

🚨 BREAKING: A helicopter has crashed into a radio tower in #Houston! 🚁⚠️

Details are still unfolding, and first responders are on the scene. Our thoughts are with everyone involved. 🙏

Stay tuned for updates as we learn more on this developing story!#BreakingNews… pic.twitter.com/Sm8BNP8o8z