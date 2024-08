VIDEO Stigla najavljena promjena vremena: Pogledajte jak vjetar i grmljavinu u Čakovcu

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) najavio je kako će vrijeme danas biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Prognoziralo se kako će u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslijepodne i navečer mjestimice biti pljuskova s grmljavinom te kako je moguće i nevrijeme, osobito na sjeverozapadu zemlje.

Nešto iza 19 sati, nepovoljno je vrijeme stiglo u Čakovec gdje se održava Porcijunkulovo, najveća ljetna manifestacija u Međimurju. Tamo je večeras, naime, počeo puhati jak vjetar, a uz to je i grmjelo.

VIDEO Nevrijeme u Čakovcu (snimio Ivica Beti)

Vrijeme će u subotu biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te i dalje nestabilno. Uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice će padati kiša, a lokalno su vrlo vjerojatni izraženiji i obilniji pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu u noći. Na jugu zemlje zadržat će se većinom suho. Od sredine dana posvuda će biti sunčanije i stabilnije, tek lokalno uz mogućnost za poneki pljusak, navodi DHMZ.

Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati uglavnom umjerena bura i sjeverozapadnjak, uz obalu ponegdje i jugozapadnjak. Najniža temperatura bit će od 16 do 20, na Jadranu od 20 do 25 °C. Najviša dnevna između 27 i 32 °C, u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje malo niža.