VIDEO Splićanin svjedočio neprimjerenom potezu turista: Bilo mu je previše dati 20 centi za WC

Da je nekome puno dati 20 centi za korištenje javnog WC-a dokazao je jedan turist u Splitu koji je kazao kako je to previše te je odlučio nuždu obaviti na neprimjerenom mjestu. Ovoj sceni je svjedočio mladi Splićanin Josip Piteša koji je sve objavio na TikToku. Pozvao je komunalne redare i objasnio im situaciju koja se dogodila.

- Morao sam s vama ovo podijeliti. Trenutačno sam u gradu, moram rješavati neke privatne i poslovne obveze. Prolazio sam kraj javnih WC-ova koji se nalaze blizu HNK-a. Stranac, mislim da je Poljak, pitao je koja je cijena javnog WC-a. Žena mu je kazala 20 centi - rekao je Piteša dodajući da je žena objasnila tom turistu da je cijena ista cijele godine te da nema razlike između one za domaće ljude i za turiste.

- Zamislite bezobrazluka, on je rekao 'Too much.' Lik za ne povjerovati, otišao je iza ugla ćoška, skinuo hlače i obavio veliku nuždu na javnoj površini - kazao je Piteša te je nakon toga pozvao komunalne redare. Oni su mu rekli da imaju toliko posla da ne mogu izaći na teren.

- Jesmo li toliko pali na dno dna društva da nam ove nenormalne stvari postaju normalne i što bismo mi učinili da se prodamo za nekoliko noćenja u Dalmaciji? - upitao se na kraju videa.

