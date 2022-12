VIDEO Širi se snimka opasne vožnje u SAD-u: Auto klizi zaleđenom ulicom i sudara se s više vozila

Zimsko vrijeme u Seattleu stvorilo je opasne uvjete za vožnju, a jedna snimka na Twitteru prikazuje automobil kako klizi niz ulicu i sudara se s više vozila. To je područje u petak pogodila ledena kiša, zbog čega su ceste postale skliske i opasne za kretanje.

Video koji je netko iz Seattlea objavio na Twitteru prikazuje automobil koji pokušava voziti ulicom, ali proklizava te dolazi do sudara u više automobila. Vide se i drugi automobili koji proklizavaju, piše nypost.com.

One car tried to drive my hill and Queen Anne and hit all these parked cars who clue down the hill… insane. DON’T DRIVE. #seattle pic.twitter.com/wJsor6byDa