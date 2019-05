VIDEO Samim čudom nitko nije stradao: Srušila se letjelica na cestu među automobile

Samim čudom troje putnika uspjelo je pobjeći iz malog zrakoplova koji je zapeo za žice poviše ceste u Walesu.

Letjelica je uspjela izbjeći automobile na cesti, a osobe iz zrakoplova pregledale su i zbrinuli liječnici te ih odveli u bolnicu.

Nesreća se dogodila oko 11 sati ujutro po lokalnom vremenu, a nitko nije zadobio teže ozljede prilikom pada zrakoplova, piše Metro.

Video from west of the crash site pic.twitter.com/NmyV1X4jI6