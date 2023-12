VIDEO Razorna tornada pogodila SAD: Šestero poginulih, uništeni domovi

Tennessee, saveznu državu na jugoistoku SAD-a, pogodila su razorna tornada i snažne grmljavinske oluje, ostavljajući za sobom najmanje šestero mrtvih i veliku štetu, javlja CNN.

Tri osobe, uključujući dijete, izgubile su živote kada je tornado pogodio područje Clarksvillea u okrugu Montgomery. I dalje se traga za mogućim novim žrtvama, a gotovo 20-ak ljudi primljeno je u bolnicu zbog ozljeda. Gradonačelnik Clarksvillea, Joe Pitts, proglasio je izvanredno stanje i uveo policijski sat kako bi olakšao hitne akcije.

U Madisonu, Tennessee, sjeverno od Nashvillea, potvrđena su još tri smrtna slučaja, a hitne službe procjenjuju štetu i tragaju za ozlijeđenima i poginulima.

Gradonačelnik Nashvillea, Freddie O'Connell, proglasio je izvanredno stanje za to područje, upozoravajući na teško dostupna područja i apelirajući na građane da se drže podalje od pogođenih područja. O'Connell je istaknuo da će oporavak biti dug i pozvao Crveni križ za pomoć onima koji su raseljeni.

