VIDEO Razoran potres na Tibetu: Najmanje 53 mrtvih, srušene kuće, snimke su zastrašujuće

Potvrđeno je da su najmanje 53 osobe poginule, a 62 ih je ozlijeđeno nakon snažnog potresa koji je u utorak ujutro pogodio planinsko područje Tibeta u Kini, izvijestili su kineski državni mediji. Potres koji je pogodio tibetanski sveti grad Shigatse oko 09:00 sati po lokalnom vremenu imao je magnitudu od 7,1 i dubinu od 10 kilometara, prema podacima Američkog geološkog instituta, koji su također pokazali niz naknadnih potresa u tom području.

Kineski državni mediji izvijestili su da je potres bio nešto manje magnitude od 6,8, uzrokujući "očito" podrhtavanje i dovelo do oštećenja više od 1000 kuća. Objave na društvenim mrežama prikazuju rušenje zgrada i nekoliko snažnih naknadnih potresa. "Nakon velikog potresa, uvijek postoji postupan proces slabljenja", rekao je Jiang Haikun, istraživač u China Earthquake Networks Center, za CCTV. Dok se još jedan potres magnitude oko 5 još može dogoditi, rekao je Jiang, "vjerojatnost većeg potresa je mala".

西藏日喀则定日县7日9时5分发生6.8级地震。据央视报道,目前已有9人遇难。A 6.8-magnitude earthquake struck Dingri County in Shigatse, Tibet at 9:05 on the 7th. According to CCTV, nine people have been reported dead so far. #Tibet #Earthquakes pic.twitter.com/7lyL4OcWj3