VIDEO Putnik se svađao s djelatnikom zračne luke u Brazilu pa propustio let: 'Spasio mi je život'

Putnici koji su propustili svoj let, koji se u petak srušio u Brazilu, izrazili su zahvalnost što su izbjegli moguću smrt. Zrakoplovna kompanija VoePass navela je da je zrakoplov, na putu za glavnu međunarodnu zračnu luku Sao Paula, poletio iz Cascavela u Parani. Srušio se u gradu Vinhedo oko 80 kilometara sjeverozapadno od Sao Paula. Poginula je 61 osoba.

Gradski dužnosnici u Valinhosu, u blizini Vinheda, rekli su da nema preživjelih i da je samo jedna kuća u lokalnom stambenom kompleksu oštećena, dok nitko od stanara nije ozlijeđen. Zrakoplovna kompanija ističe kako ne može dati dodatne informacije o tome što je uzrokovalo pad zrakoplova.

Jose Felipe, jedan od putnika koji je trebao biti u zrakoplovu, kazao je kako mu nisu dopustili da uđe jer je propustio rok za ukrcaj. "Rekao sam mu: 'Pustite me da uđem, moram otići ovim avionom', a on je rekao: 'Ne, mogu vam ponovno rezervirati kartu'", kazao je Felipe. "Ovdje sam i tresem se", dodao je muškarac nakon vijesti o padu zrakoplova.

Drugi muškarac rekao je da se svađao s djelatnikom zračne luke, a sada želi znati njegovo ime jer mu je, kako kaže, spasio život. "Svađao sam se s njim. I to je bilo to, spasio mi je život. Znam da ljudi sada sigurno zovu, misleći da sam bio gore. Ljudi su rekli da se avion srušio. I dalje mislim da je to morala biti (intervencija) od Boga jer bi se avion mogao srušiti. Bio sam u trenutku ljutnje. Ali, ovaj tip, moram znati njegovo ime jer mi je stvarno spasio život".