VIDEO Pogledajte snimku kada je ubojica krenuo u svoj krvavi pohod u osnovnoj školi

Naoružani napadač ubio je četrnaestero djece i nastavnika u utorak u osnovnoj školi u Uvaldeu, u Teksasu. Osumnjičenik, 18-godišnji Salvador Ramos, također je poginuo, vjerojatno u vatri kojom su odgovorili policajci u tragediji u osnovnoj školi u Robbu, 130 kilometara od grada San Antonija.

“Vjeruje se da je napustio svoje vozilo i ušao u osnovnu školu Robb s pištoljem, a možda je imao i pušku, ali to još nije potvrđeno prema mom posljednjem izvješću”, rekao je.

The Texas shooter was Salvador Ramos who was killed on the spot. pic.twitter.com/nwUhlKCwSm