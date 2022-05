Ušetao u supermarket i otvorio vatru: Najmanje deset osoba ubijeno, napadač uhićen

Najmanje deset je ljudi ubijeno u pucnjavi u supermarketu u američkom gradu Buffallu. Policija je uhitila napadača.

Detalji napada još nisu objavljeni. Napadač je ušao u supermarket naoružan puškom i zaštićen pancirkom. Njegov identitet policija još nije objavila. Američki mediji javljaju da je najmanje još troje ranjenih, dvoje teško.

Izvori su za NBC rekli kako je napadač u trgovinu ušao noseći vojnu opremu ili neku vrstu 'pancirke'. Dodaju i kako su pronađene dvije puške. Napadača su opisali kao 18-godišnjeg bijelca. Istražuje se i je li prenosio pucnjavu na internetu.

Associated Press javlja da je ubijeno najmanje 10 osoba. CNN pak javlja kako je osumnjičena osoba u pritvoru te da je upucano više osoba.

BREAKING: BPD on scene of a mass shooting at the Tops in the 1200 block of Jefferson Avenue. Police say multiple people have been struck by gunfire. The shooter is in custody. Motorists and residents are urged to avoid the area.