VIDEO Pjesma i ples dugo u noć na Mladifestu: Fra Jozo Grbeš poručio mladima da se ne boje

Atmosfera na Mladifestu u Međugorju počela se zagrijavati, pa je drugoga dana Festivala mladih Međugorje bilo prepuno mladih iz 80-ak zemalja sa svih strana svijeta, koji su od jutra slušali kateheze i svjedočanstva te uvečer sudjelovali u večernjem programu i na misnom slavlju kojega je predvodio provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Jozo Grbeš.

„Povijest spasenja počinje s jednim anđelom i jednom ženom. On kaže njoj: “Zdravo milosti puna! Gospodin s tobom”. Ona biva zbunjena događajem i pozdravom. Na tu zbunjenost anđeo govori one jake riječi koje su potrebne svakom čovjeku: ne boj se! One odjekuju stoljećima u svakoj duši. Da, ne boj se! Ne boj se ljubavi. Ne boj se neizvjesnosti. Ne boj se patnje. Ne boj se samoće. Ne boj se istine. Ne boj se novoga. Ne boj se javnog mišljenja.

Ne boj se što će reći danas Instagrami, Tik Tok…. Ne boj se anđeo Gospodnji je s tobom”, kazao je fra Jozo pa pred mlade stavio odgovor ove mlade žene iz Nazareta, a to je čisto srce koje kaže: ‘Neka mi bude’, koje nama kaže: ‘Budite čisti’ i vaš odgovor na život bit će OK. Svijet se jako zaprljao. Djecu nam uništavaju, mijenjaju spol i rod, ime i identitet. Vjeru često iz duše čupaju i stvaraju praznine u mladim ljudima i kao da živimo u vremenu u kojem su sve mane postale krijeposti”, rekao je fra Jozo Grbeš, dodavši kako je ”Europa i na Eurosongu i na Olimpijadi pokazala svu svoju prazninu. Kažu nam da je to u ime tolerancije, uključivosti… Očito je i zlo postalo naivno, bez skrivanja jer je uvijek bilo arogantno, sebično i prazno. Gdje je arogancija i sebičnost tu je uvijek praznina!“

”Neka vam ovi dani, ovaj Mladifest daruje dovoljno snage kako biste mogli poći u svoje domovine i biti svjedoci. Zato vas molim širite krugove dobrote, skupite mlade ljude svakim danom sve više kako bi krug ljubavi bio uvijek veći od svakoga zla. Danas više nego jučer potrebni su svjedoci koji žive ono što govore i govore ono što vjeruju.

Danas je najbolje biti kršćanin. I zato se ne bojte. Svi mi trebamo mjesta i vremena gdje ćemo skupljati snagu za sutra. Za naš novi dan i novi korak. Neka vaše mjesto i vrijeme bude ovdje. Svi mi trebamo mjesta i vremena za snagu, neka vaše bude Međugorje, mjesto milosti, Kraljice Mira i Gospe od Anđela. S Gospom i anđelima uvijek ćete imati prijatelje i čuvare. Čovjeku više ne treba. Računajte na njih. Oni idu ispred vas i oni računaju na vas. Nemojte ih zaboraviti”, poručio je mladima fra Jozo Grbeš.

Nakon večernjeg programa mladi su dugo u noć nastavili druženje s pjesmom i plesom ispred međugorske crkve, kao što možete vidjeti u videu kojega smo snimili.

