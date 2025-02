VIDEO Pijani slon napao bager i srušio promatračnicu: Policija tvrdi kako su ga mještani konstantno provocirali

U neobičnom incidentu koji se dogodio 1. veljače u indijskom selu Dam Dim u saveznoj državi Zapadni Bengal, divlji slon je nakon konzumacije alkohola krenuo u razoran pohod kroz naselje, uzrokujući paniku među mještanima i značajnu materijalnu štetu. Prema izvješću lokalnih vlasti, sve je počelo kada je divlji slon pronašao i popio alkohol iz otvorene bačve u selu. Nakon što se životinja napila, situacija je brzo eskalirala, dijelom i zbog neprimjerenog ponašanja mještana.

U pokušaju da otjeraju intoksiciranog slona, mještani su doveli bager, što se pokazalo kao loša odluka. Umjesto da se povuče, uznemirena životinja napala je građevinsko vozilo, demonstrirajući iznimnu snagu i agresivnost karakterističnu za ove velike sisavce kada se osjećaju ugroženima.

