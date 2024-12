VIDEO Panika u Čečeniji, Rusi tvrde da je Ukrajina napala glavni grad: 'Odjekivale su eksplozije'

Rat u Ukrajini ne jenjava kao ni tenzije te države s Rusijom, a tamošnji ruski Telegram kanali izvješćuju o jutrošnjem napadu dronom na glavni grad Čečenije, Grozni. Na društvenim mrežama pojavile su se navodne snimke napada, a sve je komentirao i bivši savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, Anton Geraščenko. - Na ruskim Telegram kanalima pojavio se bliži snimak napada dronom na Grozni. Izvještava se da je pogođena baza jedinice za specijalne operacije.

Ovo je treći incident u tjedan dana vezan uz Čečeniju, a očevici tvrde da su čuli zvuke eksplozija, a prije detonacija zvukove karakteristične za bespilotne letjelice.

A closer shot of the drone attack on Grozny appeared in Russian Telegram channels.



It is reported that a base of the special operations unit was hit. https://t.co/mDhiMAfbnE pic.twitter.com/PBO45aJBl7