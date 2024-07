FOTO/VIDEO Pogledajte susret koji je Europu digao na noge: 'Čini se da Mađarska nije shvatila svoju ulogu'

Mađarski premijer Viktor Orban doputovao je u petak u Moskvu kako bi se sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izazvavši prijekore drugih čelnika članica EU, koji upozoravaju da on ne govori uime Europske unije. Mađarska je u ponedjeljak preuzela šestomjesečno rotirajuće predsjedanje Unijom.

Pet dana kasnije Orban je osnovao novu grupaciju u EU parlamentu "Domoljubi za Europu" s drugim desničarskim nacionalistima, a onda posjetio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija u Kijevu. Sad se odlučio otići u Moskvu u "mirovnu misiju", nekoliko dana prije summita NATO-a.

"S takvim sastankom mađarsko predsjedanje završava prije nego što je stvarno i počelo", osuđuje jedan neimenovani EU diplomat. "Čini se da Mađarska nije shvatila svoju ulogu... Skepticizam zemalja članica EU spram toga, nažalost, bio je opravdan. Riječ je samo o promicanju interesa Budimpešte", dodaje taj diplomat.

Visoki predstavnik EU za vanjsku politiku Josep Borrell rekao je da Orban u Moskvi "ni u kojem obliku ne predstavlja EU". Finski premijer Petteri Orpo opisao je vijest o posjetu uznemirujućom. "Kad bi otišao u posjet Moskvi, to bi značilo nepoštovanje dužnosti predsjedavajuće zemlje EU i potkopavanje interese Europske unije", objavio je na X-u Orpo.

VEZANI ČLANCI:

Pavel Havliček, istraživač pri češkom Udruženju za međunarodne poslove, rekao je da je Orbanov posjet zloporaba slabosti Bruxellesa u periodu formiranja novog saziva i opasno potkopavanje zajedničkog europskog stajališta. Orban kaže da mu je jasno da nema pravo pregovarati uime EU, ali da se mir ne može sklopiti "iz udobne fotelje u Bruxellesu". "Ne možemo sjediti prekriženih ruku i čekati da rat čudesno završi", napisao je mađarski premijer na X-u.

Objavljene su i snimke prvoga susreta Orbana s Putinom. Putin na isječku govori Orbanu kako će razgovarati o "svim nijansama situacije" u Ukrajini. "Nadam se da ćemo imati priliku razmijeniti mišljenja o našim bilateralnim odnosima u ovoj teškoj situaciji, a također razgovarati o najvećoj europskoj krizi. Mislim na Ukrajinu", kazao je ruski čelnik.

Orban je odgovorio kako će Mađarska možda postati jedina zemlja u Europskoj uniji koja održava veze i dijalog s Rusijom i s Ukrajinom. "Smanjuje se broj zemalja koje mogu razgovarati s objema stranama u sukobu u Ukrajini. Mađarska će vjerojatno uskoro postati jedina koja razgovara i s Rusijom i s Ukrajinom", naveo je.

Orban visibly enjoys being in the spotlight as he meets Putin. pic.twitter.com/8dK17gyYJn