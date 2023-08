VIDEO Ogroman tornado pogodio SAD: Padala i tuča veličine golf loptica

Snažan tornado jučer je pogodio područje Yume, gradića u američkoj saveznoj državi Coloradu. Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje za sve građane u poslijepodnevnim satima, a na tom području je pala i tuča veličine golf loptice.

Razorni tornado je i snimljen na kameri, a stručnjaci koji ih proučavaju ovaj su nazvali ''monstrumom''. Ipak, nije bilo ozlijeđenih s obzirom na to da je pogodio ruralno područje na kojem nema puno kuća.

Osim toga, 'lovci na tornada' tvrde kako je tornado trajao oko pola sata, no nije zabilježena nikakva šteta. Upozorenje za nevrijeme bilo je na snazi do 19 sati, a meteorolog Mike Nelson potvrdio je za Denver7.com kako je bio velik veličinom, no nije bio jako snažan.

