VIDEO Ogorčeni Španjolci napali kralja Felipea na ulici: Skandirali mu 'ubojice', pokušali ga udariti šipkom

Prema posljednjim podacima iz Španjolske, život je nakon tamošnjih poplava izgubilo više od 210 ljudi. Troznamenkasti broj poginulih pokreno je val ljutnje u španjolskoj javnosti koja traži preuzimanje odgovornosti zbog, kako tvrde, činjenice da se nije na vrijeme komuniciralo o opasnosti vremenskih nepogoda koje su posebno pogodile pokrajinu Valenciju.

Španjolski kralj Felipe i njegova supruga Letizia danas su posjetili područje Velncije, ali ondje su ih dočekali bijesni stanovnici grada koji je doslovno plivao pod vodom, a za visoku stopu smrtnosti zaslužni su i odroni. Na snimci objavljenoj na X-u vidi se kako ljutita masa nasrće na kralja, tjelohranitelji ga kišobranima brane, a u jednom trenutku vidi se maskirani muškarac koji ga golemom šipkom pokušava udariti. Sve se to događalo u gradiću Paiporta, nedaleko od Valencije. Bijesna rulja kralju je skandirala "ubojice".

BREAKING: King of Spain attacked by angry people while visiting the disaster area in Valencia pic.twitter.com/fE8K1HQI12