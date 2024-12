VIDEO Objavljene snimke iz Asadove garaže: Pogledajte kakve su sve luksuzne aute pronašli tamo

U trenutku koji je označio kraj režima Bashara al-Assada, pobunjeničke snage u Siriji ušle su u Damask i zauzele njegovu predsjedničku palaču. Otkrića unutar palače zapanjila su svijet: ogromna kolekcija luksuznih automobila, uključujući Mercedes-Benz, Porsche, Audi i Ferrari, ostavljena je kao simbol režima koji je živio u izobilju dok je narod patio, piše Sky News.

Na društvenim mrežama podijeljeni su snimci koji prikazuju razdragane pljačkaše kako obilaze prostranu garažu palače, ispunjenu luksuznim automobilima iz privatne kolekcije svrgnutog diktatora. Jedan korisnik društvenih mreža oduševljeno je ukazao na rijetki Mercedes-Benz s karakterističnim gullwing vratima, dok su drugi istraživali motore, SUV-ove, ATV-ove i oklopno vozilo, sve ostavljeno pobunjenicima. Na snimkama je i Ferrari F50 čija je vrijednost preko 3 milijuna dolara.

Bashar-al Assad’s private fleet of cars at the abandoned presidential palace in #Damascus . Discernible among them a few Toyota Land Cruisers, a Ferrari F50, a Ferrari F430, a Lamborghini LM002, a Lamborghini Diablo SV, an Aston Martin, numerous Lexus. pic.twitter.com/WnAPT5SdAa

Palača, smještena na brdu na periferiji Damaska, poznata je kao masivna kameno-mramorna tvrđava. Britanski Guardian opisao ju je kao "odjekujući spomenik diktatorskom ukusu." Unatoč tome, palača je bila napuštena kada su pobunjenici stigli, a Bashar al-Assad pobjegao je zrakoplovom na nepoznatu lokaciju, izvijestio je Reuters. Kasnije su ruski mediji objavili kako je stigao u Moskvu te da je ondje dobio azil. Time je završila 24-godišnja vladavina tijekom koje su Assad i njegova obitelj uživali carski život dok je sirijski narod trpio.

Na snimkama podijeljenima na platformi X vide se muškarci kako odnose namještaj i umjetnine, dok žene u hidžabima pregledavaju posuđe i posteljinu. Jedan video otkriva prostoriju nalik na arsenal, ispunjenu podstrojbenim puškama. "Zamislite, Assad i njegovi su sigurno mislili: 'Imamo dovoljno streljiva! Ne može nas ništa srušiti!'” napisao je korisnik X-a.

Former Syrian regime leader Assad, who fled Syria, hoarded luxury vehicles in his palace while Syrians struggled to survive by scavenging through garbage in other countries.



I spot Lambo LM002, DB9, Ferrari F50, F430, Countach, Audi R8, SLS, Continental GT, Phantom, Audi Q8 + pic.twitter.com/PGEDDKmWjS