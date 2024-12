Dogovorena evakuacija dvije hrvatske obitelji s djecom iz Sirije

Evakuacija 17 hrvatskih državljana - dvije obitelji s djecom - iz grada Alepa u Siriji dogovorena je večeras, iza 21 sat po našem vremenu. Akcija, odnosno aranžman za njihovo uključenje u listu za evakuaciju iz tog grada, dogovorena je s delegacijom EU, neslužbeno doznajemo. U Siriji se trenutačno nalazi stotinjak državljana Republike Hrvatske, kažu u hrvatskom Ministarstvu vanjskih poslova, a dvije su obitelji poslale upit o mogućnostima za izvlačenje iz te zemlje.

Riječ je o obiteljima s djecom i brakovima u kojima je jedan partner iz Hrvatske, a drugi iz Sirije. I te obitelji, kao i hrvatski diplomati u Zagrebu u Ministarstvu vanjskih poslova, a posebno hrvatski veleposlanik u Egiptu Tomislav Bošnjak – jer se Sirija nerezidencijalno pokriva iz Egipta – tijekom današnjeg dana pokušavali su na sve načine organizirati evakuaciju, no sve do popodneva za to nije bilo mogućnosti zbog iznimno lošeg sigurnosnog stanja na terenu. No onda je, nakon konzultacija, zvanja, dogovora, pregovora oko 15 sati došla do nas neslužbena vijest da se ipak otvara mogućnost evakuacije preko Turske, a večeras i potvrda evakuacije.

