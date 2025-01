VIDEO Objavljena vizualizacija: Ovako će izgledati dionica autoceste u BiH

Autoceste FBiH objavile su vizualizaciju koja prikazuje kako će izgledati dionica koridora 5C od Ovčara kod Konjica do ulaza u budući tunel Prenj, kao i južne obilaznice do Konjica. Dionica autoceste bit će duga 10,3 kilometra, navodi Dnevni avaz. Na dionici će biti vijadukt dužine 463,50 metara, most dužine 60 metara i vijadukt dužine 480 metara. Uz to, tunel čije će cijevi biti duge 682 i 580 metara, kao i tunel čije će cijevi biti duge 1,3 kilometra te nešto više od jednog kilometra.

Također, vijadukt dužine 540 metara s lijeve strane i 605 metara s desne strane i čvor s vijaduktom dužine 590 metara s lijeve strane i 610 metara s desne strane. U blizini čvora nalazit će se benzinska postaja s odmorištem i ulaz u tunel Prenj. Planirana je i izgradnja 3,5 kilometara duge južne obilaznice za Konjic na magistralnoj cesti M17.

Za dionicu koridora 5C Ovčari - tunel Prenj izrađen je idejni projekt, a u izradi je glavni projekt. Tunel Prenj bit će dug 10,9 kilometara, najduži na koridoru 5C i deveti najduži u Europi. Procjenjuje se da će njegova izgradnja stajati 600 milijuna eura.