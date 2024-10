VIDEO Objavljena snimka Netanyahuove vile nakon udara drona: 'Počinili su ozbiljnu pogrešku, platit će visoku cijenu'

U subotu je kuća izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, smještena u luksuznom obalnom gradu Cezareji, pretrpjela oštećenja u Hezbollahovu napadu dronovima. Prema snimci CNN-a, dron je uspio prodrijeti duboko u izraelski teritorij, unatoč kontinuiranim izraelskim vojnim operacijama protiv Hezbollaha , čime se ponovno postavljaju ozbiljna pitanja o učinkovitosti izraelskih obrambenih sustava.

Izraelski premijer i njegova supruga nisu bili prisutni u trenutku napada, a prema informacijama izraelskih službenika, nitko nije ozlijeđen. Međutim, incident je podigao razinu zabrinutosti zbog sigurnosnih propusta, jer je dron uspio izbjeći izraelske zračne obrambene sustave.

Izraelska televizijska mreža Kan 11 objavila je fotografiju oštećene Netanyahuove rezidencije, na kojoj se vidi napuknuti prozor spavaće sobe i tragovi izgaranja. "Dopušteno za objavu: Hezbollahov dron pogodio je kuću premijera u Cezareji", stoji u opisu fotografije. Videosnimke prikazuju isti oštećeni prozor u stražnjem dijelu kuće, što potvrđuje razmjere napada.

