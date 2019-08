Meteorolozi upozoravaju: Moguća oluja, grmljavina i tuča

Kako smo najavili početkom tjedna, ponovno smo dočekali vruće i sparne dane, a sredina tjedna bit će kišovita. Prema najnovijim podacima, osim kiše, najavljuje si i tuča, grmljavina te nevrijeme.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto i narančasto upozorenje za regiju Gospića, cijele Dalmacije i Kvarnera. To znači da će vrijeme biti potencijalno opasno te su prognozirane neuobičajene vremenske prilike.

Kako piše portal IstraMet, dolazi fonta iz dijela sjeverne Italije koja će uzrokovati zahladnjenje i sa sobom donijeti nestabilno vrijeme.

Od petka nas ponovno očekuje stabilno i vruće vrijeme pa će u većini Hrvatske za vikend i početkom idućeg tjedna rasti opasnost od toplinskog vala koji će postupno oslabjeti od utorka, kada će biti i više oblaka, piše HRT.

Foto: DHMZ

Sutra nas u većini krajeva očekuje promjenljivo i nestabilno vrijeme. U unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu mjestimična kiša, pljuskovi i grmljavina, a moguća su i grmljavinska nevremena, osobito krajem dana. Na dalmatinskoj obali i otocima uglavnom suho. U unutrašnjosti će puhati većinom umjeren sjeveroistočnjak, u gorju jugozapadnjak, a duž obale umjereno i jako jugo postupno će slabjeti. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 21 do 26, a najviša dnevna od 27 do 32 °C, kažu podaci DHMZ-a.