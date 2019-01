VIDEO Najpoznatija svinja Balkana ne voli zimu i ima zdravstvenih problema

Nakon što je prije nekoliko dana objavljeno da svinja Ljiljana prolazi kroz teške dane svog života, Ivana Grmoja, koja se o njoj brine već tri godine, od travnja 2016., poslala nam je video u kojem je vidljivo kako Ljilja provodi svoje dane.

Podsjetimo, nakon što je prije tri godine spašena od sigurne smrti, prasica Ljiljana iz Donjeg Miholjca postala je poznata širom regije, a nakon što je pokrenuta njezina Facebook stranica tepali su joj da je najpoznatija svinja Balkana... A posljednja objava na njezinoj stranici rastužila je obožavatelje.

"Naše šale o mom apetitu nisu sasvim istinite. Moja Ivana pazi na moju ishranu; jedem dva puta dnevno, ujutro kuhano povrće, popodne mekinje s jogurtom. Ne izvlačim se kada kažem da nije do mene već do mojih gena. Napunila sam tri godine. Veterinari kažu "to je to".

Jednostavno nije zamišljeno da živim dulje, odredili su mi rok trajanja i ukodirali ga u moje gene. Ja sam samo proizvod. Moje male nogice, moji organi, sve trpi. I inače mi zima nije omiljeno godišnje doba; zimi me malo boli noga koja trpi posljedice operacija u djetinjstvu i papci mi loše podnose vlagu i hladnoću. A sada, eto, ne mogu ustati. Jednostavno me previše boli; zglobovi su mi upaljeni, objavljeno je, između ostalog, na Facebook stranici prije tri dana.

