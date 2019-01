Teški trenuci najpoznatije svinje Balkana, veterinari poručili: Istekao joj je rok trajanja

Ubrzo nakon što je prije tri godine spašena od sigurne smrti, prasica Ljiljana iz Donjeg Miholjca postala je poznata širom regije, a nakon što je pokrenuta njezina Facebook stranica tepali su joj da je najpoznatija svinja Balkana... A posljednja objava na njezinoj stranici rastužila je obožavatelje.

Evo što je u njoj navedeno:

- Ne znam odakle da krenem, od početka ili kraja. Ja sam jedna najobičnija slavonska svinja, radnog imena 'tovna svinja', stvorena da u kratkom vremenu 'proizvedem' puno mesa i još više masti.

Danas se proizvodnja svinja zasniva na plemenitim rasama koje su uvežene ili stvorene u našim uslovima ozgajanja. Ove rase odlikuje ranostasnost, dobra plodnost, intenzivan (brz) rast, dobro iskorištavanje hrane, dobra kvaliteta trupa i sadržaj mesa u njemu.

Naše šale o mom apetitu nisu sasvim istinite. Moja Ivana pazi na moju ishranu; jedem dva puta dnevno, ujutro kuhano povrće, popodne mekinje sa jogurtom. Ne izvlačim se kada kažem da nije do mene, već do mojih gena.

Napunila sam tri godine. Veterinari kažu 'to je to'. Jednostavno nije zamišljeno da živim duže, odredili su mi 'rok trajanja' i ukodirali ga u moje gene. Ja sam samo proizvod. Moje male nogice, moji organi, sve trpi. I inače mi zima nije omiljeno godišnje doba; zimi me malo boli noga koja trpi posljedice operacija u djetinjstvu, i papci mi loše podnose vlagu i hladnoću. A sada, eto, ne mogu ustati. Jednostavno me previše boli; zglobovi su mi upaljeni.

Jedem, spavam, primam terapiju svaki dan; doktor stalno dolazi, očima ga više vidjet ne mogu, al šta ću, trpim i njega i njegove injekcije. Trpi i šuti, čekaj proljeće. Idem odspavati malo. Trebam skupiti snage za ovu borbu. Nije prva, a bogumi neće biti ni zadnja! Nema mjesta sivim mislima! Ja sam rozena svinja, rozenog pogleda na život!

Voli vas vaša Ljiljana - stoji u objavi.

Podsjetimo, prasica Ljiljana u siječnju 2016. spašena je od sigurne smrti, odbačena u kanalu i bolesna, ubrzo je operirana, a samo tjedan dana poslije već je veselo trčakara po stanu i igrala se sa psom i mačkama.

– Bila je u kanalu uz cestu. Imala je prolaps rektuma, crijeva su joj izašla oko dva centimetra, zato su je vjerojatno i odbacili – ispričala je tada Ivana Crnoja, voditeljica osječkog azila udruge Pobjede koji se nakon toga brine o njoj.

Video - Spašena svinja Stella