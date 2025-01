VIDEO 'Nađimo mirno mjesto': Čitač s usana otkrio što je Trump šapnuo Obami

Bivši američki predsjednik Barack Obama i novoizabrani čelnik SAD-a Donald Trump imali su, čini se, prijateljski razgovor u četvrtak prije pogreba bivšeg predsjednika Jimmyja Cartera. Ipak, profesionalni čitač s usana rekao je za The Post da su njihovi osmijesi i smijeh skrivali ozbiljniji sadržaj.

Trump (78), možda svjestan kamera koje su bile usmjerene prema njima dok su sjedili rame uz rame, upozorio je Obamu (63) da će morati "naći tiho mjesto" kasnije tijekom dana za razgovor o "važnom pitanju", prema čitaču s usana Jeremyju Freemanu. Nije jasno o čemu su točno razgovarali, ali Freemanov prijevod sugerira da su Obama i Trump možda govorili o međunarodnim ugovorima.

Obama i Trump razgovarali su prije pogreba bivšeg predsjednika Jimmyja Cartera u Washingtonu. U jednom trenutku Trump se nagnuo prema Obami i rekao: "Izašao sam iz toga. To su uvjeti. Možeš li to zamisliti?" Trump je, podsjetimo, povukao Sjedinjene Države iz Obamina nuklearnog sporazuma s Iranom iz 2015. i Pariškog klimatskog sporazuma iz 2016. tijekom svog prvog mandata, iako nije jasno jesu li ti sporazumi bili tema razgovora.

