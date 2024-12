Najnovije rusko napadno vozilo mogla bi biti ružičasta verzija Lade, sovjetskog kompaktnog automobila. Naime, nedavno su se prema ukrajinskim pozicijama u istočnom dijelu Ukrajine, u Luhanskoj oblasti, kretala dva takva automobila, svaki sa 1,5-litrenim motorom.

Ti automobili bili su laka meta za ukrajinske dronove. "Radimo jasno, metodično i nemilosrdno", pohvalili su se ukrajinski zapovjednici nakon što su uništili barem jedan Žiguli (Ladu) i ubili njegove putnike. Ovaj napad automobilima bio je samo najnoviji u nizu takvih pokušaja. Prošlog tjedna ruska jedinica veličine voda ili satnije okupila se ispred Pokrovska, u Donjeckoj oblasti, južno od Luhanska, i ušla u najmanje sedam automobila i kamiona, krećući se prema ukrajinskim linijama. Jedan od tih automobila nosio je staru sovjetsku zastavu. Nitko nije bio iznenađen ishodom. "Napad je uspješno odbijen", izvijestio je popularni ukrajinski vojni bloger Officer+.

Međutim, Rusi napadaju na tolikom broju frontova protiv smanjenih ukrajinskih pozicija da je jasno da će neki od tih napada uspjeti proći kroz minama zagađene, topnički uništene i dronovima nadzirane ničije zemlje. "Korištenjem malih, kontinuiranih napada, ruske trupe na kraju otkrivaju i iskorištavaju slabe točke ukrajinske obrane", objasnio je Tatarigami, osnivač ukrajinske analitičke grupe Frontelligence Insight.

