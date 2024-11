VIDEO Kaos zbog snijega u Velikoj Britaniji: Zatvoreno više od 200 škola, temperature pale do -11,2 °C

Britanci se bude uz snijegom prekrivene ulice i niske temperature. Meteorološki ured izdao je žuto upozorenje za led za veći dio južne Engleske, Midlands i istočni Wales od 17 sati jučer do 10 sati danas. Nekoliko drugih upozorenja za snijeg i led na snazi ​​je diljem Ujedinjenog Kraljevstva, a meteorološki ured upozorava da bi vozila mogla zapeti na cestama, da bi moglo doći do nestanka struje i da bi ruralna područja mogla biti odsječena.

Prognozira se da će se snježne padaline nastaviti i danas, popraćene grmljavinom u nekim područjima. Najniža temperatura do sada je zabilježena na -11,2 °C u škotskom selu Braemar, dok je noću bila od -7,3 °C u Shapu. Današnja najviša procjenjuje se na samo 6 °C. U utorak je došlo do velikih poremećaja diljem Ujedinjenog Kraljevstva, s više od 200 zatvaranja škola do poslijepodneva, navodi Daily Mail.

Veliki dijelovi Ujedinjenog Kraljevstva u utorak su bili prekriveni snijegom što je dovelo do zatvaranja škola, kašnjenja vlakova, teških uvjeta za vožnju i poziva da se provjeri ranjive osobe. Žuta upozorenja meteorološke službe za snijeg i led izdana su jučer za područja ​​diljem sjeverne Škotske, Sjeverne Irske, središnjeg i južnog Walesa i istočnih okruga od škotskih granica do Norfolka, a prognostičari su upozoravali na potencijalne opasnosti tijekom ovog tjedna. Meteorološki ured izdao je i žuto upozorenje na poledicu na cestama, pločnicima i biciklističkim stazama diljem Midlandsa i južne Engleske. Uzrok je arktička pomorska zračna masa, kažu meteorolozi, što znači da će cijeli tjedan biti izuzetno hladno, piše The Guardian.

Više od 220 škola zatvoreno je u utorak diljem Ujedinjenog Kraljevstva, uključujući oko 140 u Walesu. Sveučilište Derby također je zatvorilo svoje kampuse u Chesterfieldu, Buxtonu i Leeku zbog vremena. Bilo je kašnjenja i otkazivanja na željezničkoj mreži što je uzrokovalo smetnje tisućama putnika. Do 13 sati u utorak, 108 od 196 željezničkih usluga koje je planirala željeznica East Midlands Railway bilo je otkazano ili odgođeno najmanje 30 minuta. Brojne ceste smatrale su se neprohodnima i zatvorene su u utorak ujutro zbog uvjeta.

Met Office je rekao da je zabilježeno 12 centimetara snijega u Watnallu, dok je Škotska zabilježila najniže rane zimske temperature od 1998. s očitanjem od -11,2 °C u Braemaru. Meteorolog Neil Armstrong rekao je da hladan arktički zrak iznad Ujedinjenog Kraljevstva znači "vjerojatni nastavak zimskih opasnosti tijekom većeg dijela ovog tjedna" s vjerojatnim novim upozorenjima.