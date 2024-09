VIDEO 'Ako ja dođem na vlast u Zagrebu, napravit ću sve da se ne siluje djecu da idu na promjenu spola'

U petak je u studiju Večernji TV-a gostovao Pavle Kalinić, stručnjak za geopolitiku i sigurnost, koji je s novinarkom Matejom Šobak raspravljao o aktualnim problemima u Hrvatskoj. Kalinić je najprije komentirao trenutni vodni val u zemlji, naglašavajući zabrinjavajući manjak pripadnika Civilne zaštite na terenu.

"Vojska bi trebala istrčati tek kada Civilne zaštite nema dovoljno. Na teren je, prema mojim informacijama, izašlo 300 vojnika, a to vjerojatno nije dovoljno. Pitanje je zašto nisu rađeni i dizani nasipi. Oni stavljaju vreće, koje pune pijeskom, ali to je zastario model. Mi smo zaostali u 80-im godinama prošlog stoljeća", kritičan je Kalinić.

Osvrnuo se i na obnovu Zagreba, kritizirajući vlast koja vodi Grad. "Obnovu vodi ekipa koja je, nažalost, na vlasti, ali to su sami Zagrepčani birali. Imate i raskopane ulice po gradu, stvar ne funkcionira. Izgleda da se tamo žele vratiti u 18. i 19. stoljeće, da to bude prašnjavo i blatno. Što će asfalt? Vjerojatno im to nije zdravo. Pitanje je i kada će opet tramvaji proći preko Jadranskog mosta, što je s okretištem 14-ice itd. Tu se vidi budalaština nad budalaštinom. Zagrepčani se čude, ali oni su glasali za to, nisu se sami birali."

Na pitanje o mogućoj političkoj kandidaturi na lokalnim izborima, Kalinić je odgovorio: "Pa ako ne bude boljih kandidata, morat ću i to napraviti. Meni se to kao ideja jako sviđa, ali opet kada vidim koliko je to posla, a i koliko su ljudi nezahvalni...", kazao je, nakon čega je, govoreći o nezahvalnosti, prešao na dragovoljce Domovinskog rata. "Hrvatska ih ima 500.000, pa ni Rusija ni Ukrajina ne mogu mobilizirati toliko. Da smo mi imali 500.000 branitelja '91., mi bismo do Vladivostoka došli. Rusi bi se panično povlačili i rekli: "Sankt Petersburg i Moskva vama, ali barem nam Vladivostok ostavite.' A tko su ti najveći borci danas? Na vlasti su danas ljudi koji su '91. bili dezerteri. Toga nema nigdje..."

Zadržao se potom na vojnim pitanjima. Kalinić je naglasio, govoreći o vojnom roku, potrebu za razvojem strategije nacionalne sigurnosti, a istaknuo je i, prema njemu, problematično obrazovanje ljudi u vrhu Hrvatske vojske i Ministarstva obrane. "Sve je jedno veliko rasulo, zapošljavaju se preko veze", kaže.

Kalinić je ilustrirao svoju tezu usporedbom s Njemačkom, koja ima više od 80 milijuna stanovnika i 260.000 ljudi u državnoj upravi, dok Hrvatska, s manje od četiri milijuna stanovnika, ima gotovo jednaku brojku, s 230.000 zaposlenih u javnoj upravi. "New York vode gradonačelnik, jedan zamjenik i pet vijećnika. Grad Zagreb ima jednog gradonačelnika, dva zamjenika i 47 vijećnika. To je napravljeno zato da se napravi struktura i zahvaljujući toj uhljebničkoj strukturi HDZ je na vlasti, i ostat će... Opozicija ne postoji. Tragedija je da HDZ ne valja ništa, a od njega je još gora opozicija. Zato smo tu gdje jesmo. Za HDZ je Hajdaš Dončić najbolji izbor u SDP-u", govori.

Komentirao je i rat u Ukrajini, opisavši ga kao proxy sukob koji Sjedinjene Američke Države vode protiv Rusije. "Ukrajinci su glineni golubovi NATO saveza. Tko je tu najviše stradao od velikih zemalja? Njemačka. Ostala je bez energenata, minerala, ruda... Ona tone. Njemačko gospodarstvo je jače nego cijela istočna Europa... Kada je Njemačka u gospodarskim problemima, kada ona kašlje, mi umiremo od upale pluća. Što Hrvatska proizvodi? Ne proizvodimo ništa", nastavlja Kalinić.

Osvrnuo se i na američke izbore, izražavajući strah od mogućeg povratka Donalda Trumpa na vlast. Naime, Kalinić je upozorio da bi Trump mogao osloboditi ruke izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu. "Mene je strah, iako Netanyahu može trajati samo dok traje rat", kazao je. Komentirao je i status Palestine. "Nema razloga da je Hrvatska ne prizna, no ja sam se cijelo vrijeme zalagao za dvodržavno rješenje. Ali u ovom trenutku, ako se ovo ne zaustavi, dvodržavno rješenje je prošlost jer će to ići na istrebljenje i jednih i drugih. Izrael pokušava napraviti najviše što može dok je Amerika 'number one', no mi živimo u vremenima gdje Amerika polako tone i Izrael neće moći raditi to kada SAD ne bude to što je", smatra sugovornik Večernjeg lista.

Komentirajući nadolazeće predsjedničke izbore u Hrvatskoj, kazao je da smatra da će Zoran Milanović ostati na Pantovčaku. "Nikad nisam bio njegov fan, ali nisam ni fan njegovih protukandidata. Tu se ništa bitno ne mijenja. Ja mislim da to nije ono zbog čega sam ja greškom otišao u rat. Ja sam otišao jer sam mislio da nam može biti bolje, ali kada vidim tko se ovdje navukao, to je za plakati", poručio je. Kada bi on došao na vlast, onu u Zagrebu, imao bi jasne ciljeve.

"Sve što budem mogao napravit ću da se ne siluje djecu da idu na promjenu spola. Imamo ih više od 800 koji to žele. Kad žele nešto napraviti, moraju imati 18 godina, a ako žele promjenu spola, onda ne moraju. Moramo to spriječiti. Moći ću platiti tribine gdje se govoriti o tome, platiti reklame da se to spriječi u gradu Zagrebu, a ono što se spriječi tamo, spriječit će se i u ostatku Republike Hrvatske", kazao je, među ostalim.

