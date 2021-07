VIDEO Građevinar podivljao i bagerom krenuo na zgradu! Srušio sve balkone jer ga vlasnik nije isplatio

Vlasnik zgrade u gradu Blumberg na jugu Njemačke sam je sebi stvorio probleme neplaćanjem radnika, tj. izvođača radova na svojoj zgradi. Naime, navodno je izvođaču dugovao 4,9 milijuna eura, a nakon što je izvođaču dosadilo čekati svoje novce, podivljao je i u srijedu u 7.30 sati ujutro odlučio se osvetiti na zanimljiv način.

Bagerom je krenuo na zgradu i srušio gotovo sve balkone na njoj, ali i susjedne zidove te tako prouzročio štetu od gotovo pola milijuna eura na novoizgrađenoj zgradi.

Workers destroy 30 new apartments in Blumberg, Germany after businessman refuses to pay their wages. This is what we in the direct action movement call *aggressive negotiations*. Top work comrades✊🏽pic.twitter.com/yFq0SVddXI