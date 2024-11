VIDEO Fascinantna snimka potonulog Princa Zadra: Pogledajte što su ronioci otkrili na dnu mora

Ronioci iz Diving centra Premuda poslali su nam podvodnu snimku katamarana Princ Zadra , broda koji je prije dva tjedna potonuo u blizini Premude. Na snimci se jasno vidi stanje broda, koji je ostao ležati na dnu mora, a ronioci su istaknuli kako je važno da se javnost upozna s potencijalnim opasnostima da ne bi došlo do nesreće. Prema snimci, katamaran se nalazi na dubini od 49 do 52 metra, oko 30 metara od stjene. Na snimci se može vidjeti da je brod, iako pretrpio značajna oštećenja, ostao u gotovo netaknutom stanju, a iznutra, situacija je kaotična – razbacane stvari, prsluci za spašavanje, te puno papira. Iako je brod teško oštećen na krmi, prema roniocima, zasad nije došlo do ekološke katastrofe.

Ronioc, Žak Boltavzer, jedan od članova tima koji je ronio do broda dao je izjavu za Večernji list: "Išli smo roniti na stjenu, i slučajno smo naletjeli na Princa Zadra. Brod se nalazi oko 30-ak metara od stjene, na dubini od 49 do 52 metra. Iako je potonuo, uspio se okrenuti na pravi način i sada leži u stabilnom položaju. Unutra je potpuni kaos – razbacane stvari, prsluci za spašavanje, papiri… Na krmi je dobro oštećen, ali nije bilo izlijevanja goriva niti drugih tekućina“, rekao je Boltavzer.

Međutim, unatoč povoljnim uvjetima u pogledu zagađenja, brod još uvijek sadrži gorivo u tanku. "Iako se u brodu još uvijek nalazi nešto nafte, tim specijalizirane tvrtke za vađenje goriva već je stigao na Premudu i proces vađenja goriva uskoro će početi. Odluka o vađenju samog broda još uvijek nije donesena jer trenutno postoji prioritet izvlačenja goriva kako bi se spriječilo potencijalno ekološko onečišćenje", izjavio je Boltavzer.

Katamaran Princ Zadra nasukao se 15. studenog navečer na hridi ispred Premude dok je prevozio 70-ak putnika. U trenutku nesreće odmah je započela evakuacija putnika, uz pomoć broda Vladimir Nazor i otočana, a svi putnici su uspješno evakuirani. Sutradan je brod potonuo, ali su ekološke prijetnje i dalje aktualne zbog goriva koje nije bilo moguće isprazniti prije potonuća. Specijalizirane tvrtke koje se bave izvlačenjem brodova s dubina rijetke su u Hrvatskoj, a postupci takvih operacija vrlo su skupi. Zbog toga će se odluka o podizanju broda donijeti naknadno, nakon što se završi s vađenjem goriva.