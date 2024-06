VIDEO Djevojčica (2) pokušala nahraniti žirafu, ono što je uslijedilo prestravilo je njezine roditelje

Na društvenim mrežama pojavile su se videosnimke na kojima se može vidjeti šokantan trenutak kada je žirafa "otela" dvogodišnje dijete iz vozila u pokretu. Incident se dogodio u subotu u Centru za divlje životinje Fossil Rim u Texasu, dok su Sierra (23) i Jason Toten (24) sa svojom kćeri Paisley (2) hranili životinje iz stražnjeg dijela svog kamioneta.

Dok su zaustavili vozilo kako bi nahranili žirafe, ogromna životinja je svojim ustima uhvatila Paisleyinu majicu i podigla dijete u zrak. Jason Toten, vidno uznemiren, prisjetio se trenutka: "Stali smo da nahranimo žirafe, a ja sam se okrenuo da pogledam kroz stražnji prozor. Vidio sam žirafu kako kopa oko kamiona, a onda ju je samo zgrabila i više je nisam vidio."

😳OMG! A Texas family went through a heart-dropping scare at a drive-thru safari park earlier this month when a giraffe reached into their pickup truck and grabbed their 2-year-old daughter, hoisting her in the air.



📍Fossil Rim Wildlife Center in Glen Rose, Texas pic.twitter.com/IW7UbGtyQk