I dalje visoka brojka zaraženih: Imamo 1802 nova slučaja. Preminulo je 16 osoba

U posljednja 24 sata zabilježena su 1802 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 9052. Među njima je 1107 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 115 pacijenata. Preminulo je 16 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 264.111 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 5854 preminule, ukupno se oporavilo 249.205 osoba, od toga 1141 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutačno 27.892 osobe. Do danas je ukupno testirano 1, 511.440 osoba, od toga 8003 u posljednja 24 sata.

Stožer civilne zaštite danas bi na konferenciji za novinare trebao predstaviti nove, moguće restriktivnije mjere. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs rekao je da bi od ponedjeljka 11 županija moglo biti na modelu C, pojasnivši da to znači da na online nastavu prelaze svi osim razredne nastave, od 1. do 4. razreda osnovne škole, i maturanata. Čeka se i odluka za Zagreb ide li se na online nastavu.

Danas veliki skok novozaraženih bilježi Primorsko-goranska županiji u kojoj je zaraza potvrđena kod 371 osobe. Testirano je 1099 osoba, a umrle su dvije osobe. Udjel nalaza pozitivnih na koronavirus u ukupnom broju laboratorijski obrađenih uzoraka jest 33,76 posto. Ozdravilo je 118 osoba, pa su sada u toj županiji aktivna 2463 slučaja COVID-19. U riječkoj bolnici na liječenju je 93 oboljelih, a o 12 bolesnika skrbi se uz pomoć respiratora.

Stožer civilne zaštite donio je odluke za četiri županije na prijedlog njihovih stožera. Radi se o županijskim stožerima Primorsko-goranske županije, Karlovačke županije, Zagrebačke županije i Dubrovačko-neretvanske županije, gdje su jučer na snagu stupile strože epidemiološke mjere. Na području cijele Dubrovačko-neretvanske županije zatvoreni su ugostiteljski objekti. Dopuštena je samo dostava.

Video: Cijepili su se Plenković, Beroš i Jandroković AstraZenecom: "Svaki cijepljeni pojedinac pridonosi zaštiti populacije"