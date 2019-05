Pred pravosuđem i istražiteljima teška bitka: Povezati žrtvu i ubojicu ovdje je ključan problem

U Palovcu, međimurskom selu u kojem je u veljači u zamrzivaču pronađeno tijelo 23-godišnje Jasmine Dominić, svi su zašutjeli. Šuti cijela obitelj 45-godišnje Smiljane Srnec, okrivljene da je u ljeto 2000. ubila sestru zadavši joj tvrdim predmetom više snažnih udaraca po glavi.

Šuti i sama Smiljana – brani se šutnjom. I iskusni bivši policijski inspektori smatraju da će biti teško prikupiti dokaze da je ubila sestru.

Misaona rekonstrukcija

– Postoje velike teškoće kad imate ubojstvo u obitelji i specifičan odnos prema tragovima kao što su mikrotragovi s odjeće, otisci prstiju i tragovi krvi. Što znači otisak prsta? Druga je stvar kad bi se, na primjer, u toj kući našao moj otisak, a ja živim u Zagrebu i nikad nisam bio tamo.

No, ako nađete sestrin otisak, a svaki su dan bile zajedno i živjele u toj kući, to ne znači ništa – kaže Branko Lazarević, umirovljeni kriminalistički inspektor iz Zagreba i bivši šef ekipe za očevide. Dodatna “otegotna okolnost” za istražitelje je to što se sestra brani šutnjom, a obitelj ne želi svjedočiti.

– Sestra može reći da je ubojica otac koji to nikome nije htio priznati. “On ju je ubil”, može reći ako progovori – napominje Lazarević, koji smatra da je bilo propusta u radu policije.

– Ne mogu se pravdati da im nitko nije rekao da je tijelo u zamrzivaču. U kriminalistici postoji nešto što se zove misaona rekonstrukcija. U šali znam reći da bih ja, da sam tamo radio, čekao da odu na godišnji odmor i provalio u praznu kuću, provjerio pod krevetom i vjerojatno zavirio u zamrzivač. Bojim se da neće biti dokaza – ističe Lazarević. Bivši šef krim-policije Željko Cvrtila kaže da je otpočetka govorio da će biti problema oko materijalnih dokaza zbog protoka vremena i propusta oko pretrage kuće.

Tko je imao motiv za zločin

– Koliko-toliko dobro je što policija ne počinje od nule. Tijelo je dobro očuvano, za razliku od tijela koja su izložena atmosferskim prilikama. No, povezati žrtvu s počiniteljem ključni je problem. Tko je zadnji vidio žrtvu, s kim je bila u kontaktu, tko je lažirao eventualne kontakte i ima li dokaza da je do tih kontakata uopće dolazilo, tko je imao motiv da ih lažira, tko je ima motiv počiniti ubojstvo? Materijalne je dokaze teško dobiti, kao i personalne jer čitam da su svi iz obitelji iskoristili blagodat nesvjedočenja – napominje Cvrtila. Velik je problem, tvrdi, postojeći Zakon o kaznenom postupku.

Auto udario motorista, vozač se ustao i odšetao