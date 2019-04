Velika ‘brexit koalicija’: Premijerka razgovara s laburistima

Ne ljutite se što Brexit dogovaram s opozicijom jer to radim samo zato što me vi iz moje vlastite stranke niste podržali u tri glasanja o sporazumu o povlačenju – to je, prepričano, poruka britanska premijerke Therese May iz njezina pisma zastupnicima Konzervativne stranke, dan nakon što je krenula novim smjerom u drami koja je nastala zbog ratifikacije Brexita i započela razgovore s liderom opozicije, laburistom Jeremyjem Corbynom.

Ostavka jednog ministra

May piše da bi ona radije da je sporazum o Brexitu usvojen glasovima Konzervativne stranke i njihova sjevernoirskog koalicijskog partnera, DUP-a, ali “nakon što smo pokušali tri puta, jasno je da nije izgledno da će se to dogoditi”.

“Shvaćam da su neki od vas zabrinuti što vlada traži put naprijed u razgovoru s opozicijom. Ali, s nekim kolegama koji nisu voljni podržati vladu, to je jedini način da se osigura gladak, uredan Brexit koji smo obećali”, piše u pismu premijerke May, citiranom u Financial Timesu.

Samo je jedan ministar, i to ne od onih važnijih u njezinom kabinetu, jučer podnio ostavku u znak prosvjeda zbog toga što May razgovara s Corbynom u traženju kompromisa kojim bi njezin triput odbačeni sporazum o povlačenju iz EU dobio natpolovičnu većinu u parlamentu iz četvrtog pokušaja.

No, britanski mediji javljaju da su mnogi stranački kolege upozorili Theresu May da bi “pakt s Corbynom” po pitanju Brexita mogao uništiti Konzervativnu stranku. Činjenica da May razgovara s Corbynom govori da je May spremna ići prema puno mekšem Brexitu, koji bi mogao sadržavati i ostanak u carinskoj uniji s EU nakon izlaska iz članstva u Uniji, pa i veliku dozu stalnog usklađivanja s jedinstvenim tržištem EU. Moguće je da će Corbyn u pregovorima s May inzistirati i na tome da bilo kakav dogovoreni kompromis ide na drugi referendum na kojem bi o njemu odlučivali građani. No, to još nije sigurno jer, iako dobar dio Laburističke stranke zagovara ideju drugog referenduma na kojemu bi jedan od ponuđenih odgovora bio i ostanak u EU, Corbyn ne ostavlja dojam da je veliki pobornik te ideje.

Pitanje je mogu li razgovori uspjeti jer između May i Corbyna, kao i između njihovih dviju stranaka, postoji veliko nepovjerenje. May je čitavo ovo vrijeme vodila pregovore o Brexitu bez primisli o tome da bi trebala graditi nacionalni konsenzus o tako važnoj stvari, kao što su primjerice neke države, među njima i Hrvatska, gradile nacionalni konsenzus između vodećih stranaka o procesu ulaska u EU.

– Bolje ikad nego nikad – komentirao je belgijski europarlamentarac i koordinator EP-a za pitanje Brexita, Guy Verhofstadt.

– Dobro je da premijerka May pokušava pronaći nadstranački kompromis – dodao je.

Video - Masovni prosvjed zbog Brexita

[video: 30312 / Masovni prosvjed zbog Brexita]

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u jučerašnjem je obraćanju EP-u u Bruxellesu poručio kako je sljedeći petak, 12. travnja, “ultimativni rok”.

Dodatan uvjet za Britance

– Nakon premijerkina obraćanja u utorak navečer, vjerujem da imamo par dodatnih dana vremena. Ako Ujedinjena Kraljevina bude u stanju prihvatiti sporazum o povlačenju uz održivu većinu do 12. travnja, EU bi trebala biti spremna prihvatiti odgodu Brexita do 22. svibnja. Ali 12. travnja je ultimativni rok za prihvaćanje sporazuma o povlačenju u donjem domu britanskog parlamenta. Ako to nije učinjeno do tada, nije moguća daljnja kraća odgoda – rekao je Juncker.

Nakon toga dolazi u obzir tek dulja odgoda Brexita, u kojoj bi Britanci morali pristati na sudjelovanje u redovitim izborima za Europski parlament od 23. do 26. svibnja i na slanje novog europskog povjerenika u Komisiju. Ali, u EU se polako formira novi uvjet koji bi Britanci morali ispuniti u takvom scenariju: u slučaju dulje odgode Brexita, možda do 1. siječnja 2020. ili još kasnije, Velika Britanija morala bi se ponašati neutralno, bez stava i zapravo bez glasa o mnogim važnim pitanjima za budućnost EU, poput izbora novog predsjednika Europske komisije ili Europskog vijeća. Morala bi pristati na jednu vrstu “džentlmenskog dogovora” da ne ljulja brod zvan EU tijekom tog dodatno kupljenog vremena koje provodi na brodu.