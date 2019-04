Veleposlanstvo se seli iz susjedstva Kremlja u zgradu konzulata

Hrvatska se iseljava iz dosadašnje velebne, ali i skupe za održavanje zgrade veleposlanstva u Moskvi u kojoj je boravila bez plaćanja i u kojoj se preko cijelog kata protezao stan za veleposlanika, a rad će nastaviti u jednokatnici čije se prizemlje do sada koristilo za konzulat, s time da će se od ruske države zakupiti i prvi kat. Po novom ugovoru između Hrvatske i Rusije o smještaju diplomatskih predstavništva, koji se finalizira ovog tjedna, Hrvatska će Rusiji plaćati najamninu samo za prvi kat, dok će dosadašnji prostor konzulata u prizemlju – za koji se mjesečno dosad izdvajalo 10.378 eura – biti “besplatan”, odnosno ući će u odnos reciprociteta s konzularnim uredom Ruske Federacije u Zagrebu.

Ušteda u proračunu

Istovremeno, Zagreb će prestati plaćati najamninu za rusko veleposlanstvo u Zagrebu u iznosu koji varira od 18 do 24 tisuća eura mjesečno. Tako će se riješiti problem koji dulje vremena opterećuje dvije države, a novim će se aranžmanom – pa čak i kad se hrvatskom veleposlaniku u Moskvi pronađe i unajmi rezidencija – skinuti veliki teret i uštedjeti u proračunu, kažu u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Hrvatska i Rusija sklopile su još 1993. Sporazum o smještaju diplomatskih predstavništava po kojem svaka država drugoj daje prostor za veleposlanstvo. Rusi su u Zagrebu dobili zgradu u i konzulat u Bosanskoj ulici, koji su tada bili u vlasništvu države. Aranžman je glatko tekao do 2008., kad se vila veleposlanstva denacionalizira i vraća vlasnicima, obitelji Neumann i od tada Hrvatska, kako bi ispoštivala uredbe sporazuma, plaća najam.

Po originalnom sporazumu, Hrvatska je od Rusije dobila zgradu od oko 1500 četvornih metara, smještenu u “zlatnoj milji”, blizu Kremlja te konzulat u njezinu sklopu. No kako su se prioriteti Hrvatske promijenili ulaskom u EU te obvezom izdavanja viza ruskim građanima po schengenskim standardima, Hrvatska je morala unajmiti dodatni prostor za konzulat i on je nađen u zgradi bivšeg luksemburškog predstavništva u ulici Ostoženka 23. Zgrada je u vlasništvu Ruske Federacije, a Hrvatska je unajmila samo prizemlje i za njega plaćala 10.378 eura mjesečno, s malim popustom zbog dugoročnog najma. No s vremenom, obje države postaju nezadovoljne originalnim dogovorom, odnosno stanjem nekretnina, koje je trebao održavati vlasnik, a ne korisnik i financijskim aranžmanom.

Rusi se već preselili

Hrvatska je, pokušavajući se osloboditi financijskog tereta, Rusima predložila više objekata u vlasništvu države i Grada Zagreba, pa i zemljište za gradnju novog veleposlanstva, no oni su odbili. Istovremeno, Rusi su također predlagali objekte, ali je Hrvatska rekla ne iz više razloga. Primjerice, jedan objekt nije prošao pregled SOA-e jer je bio preblizu Pantovčaku. Pitanje veleposlanstava dugo je opterećivalo odnose pa su – nakon neuspješnih pregovora o promjeni postojećeg ugovora – države odlučile da se ide u novi aranžman te je dogovoren novi model.

Veleposlanstva se ovime potpuno uklanjaju iz jednadžbe. Tako su Rusi sami u Zagrebu pronašli zgradu na adresi Bosanska ulica 53, tik uz konzulat koji je na broju 51, te su već u njoj. Hrvatska im je pomogla u tome, kao što će i Rusija pomoći Hrvatskoj u Moskvi, primjerice kod pronalaska rezidencije. Hrvatska će izaći iz velike zgrade u “zlatnoj milji” te se preseliti u zgradu konzulata, gdje će od Rusije unajmiti i kat. Cijena bi – uzme li se u obzir dosadašnji najam – mogla biti oko 10 tisuća eura, no o njoj se još pregovara i mogla bi biti i niža.

