Večernji vas vodi na Croatia Yacht Show u Zadru! Najbržih deset osvaja po dvije ulaznice

Kako se bliži početak prvog Croatia Yacht Showa, koji će se održati od 1. do 3. listopada u Zadru, uzbuđenje među ljubiteljima luksuza i nautičke industrije raste. Ovaj spektakularni događaj dovodi najimpresivnije superjahte na Jadransko more, a Zadar se priprema postati nova meka za svjetsku nautičku elitu.

Zadar će odmah nakon Monaco Yacht Showa ugostiti jahte koje su sinonim za luksuz i sofisticiranost. Ove ploveće palače, s vrijednostima koje dosežu najam i do 500.000,00 eura tjedno, dolaze s interijerima dovedenim do savršenstva. Svaka jahta ističe se pažljivo osmišljenim detaljima, od ručno izrađenog namještaja do najmodernijih tehnologija, pružajući nezaboravno iskustvo na moru. Neke od jahti koje će biti predstavljene već su privukle interes slavnih osoba i milijardera, čineći ih pravim draguljima sajma.

Foto: Expersea Superyachts

Jedan od ključnih aduta Croatia Yacht Showa je dolazak brokera iz cijelog svijeta. Zadar će, barem na nekoliko dana, postati središte svjetskog jet seta i posjetitelji će imati priliku vidjeti ne samo spektakularne jahte, već i luksuzne brodice, automobile i helikoptere.

Zadar, grad bogate povijesti i prirodnih ljepota, izabran je kao idealna lokacija za održavanje ovog elitnog događaja. Sa svojom strateškom pozicijom na Jadranu, modernom infrastrukturom i neodoljivim šarmom, Zadar se prirodno nametnuo kao novo središte svjetskog nautičkog luksuza. Croatia Yacht Show predstavlja izvanrednu priliku za lokalne brodovlasnike i agente da se povežu s globalnim tržištem, dok istovremeno promovira Hrvatsku kao luksuznu destinaciju svjetske klase.

Foto: IYC

Croatia Yacht Show nije samo još jedan sajam – to je spektakl koji okuplja najbolje iz svijeta nautike, luksuza i inovacija, a vi imate priliku biti dio tog ekskluzivnog društva. Mjesto održavanja sajma nautike je Zadar Cruise Port.

Večernji list je za deset najbržih čitatelja osigurao po dvije ulaznice za Croatia Yacht Show u Zadru! Sve što trebate je ispuniti obrazac na dnu teksta! Najbrži osvajaju.

Natječaj traje do 23. rujna do kraja dana.