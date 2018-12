Večernji na poprištu novog masakra u Francuskoj: 'Ubili su nam Božić'

Na najpoznatiji i najstariji adventski sajam u Europi u srijedu su u središtu Strasbourga podsjećali samo božićni ukrasi na ulicama i na balkonima i tek ponegdje upaljene lampice. Blještavilo, glazbu, veselje od prethodne večeri, prije nego je nastao kaos kada je terorist Cherif Chekkat (29) ubio tri i ranio 13 osoba, zamijenila je mučna tišina, a vrevu deseci policajaca i vojnika s dugim cijevima i policijska vozila.

Snage sigurnosti u rano su jutro opasale područje oko katedrale Gospe naše od Strasbourga, nakon što se posumnjalo da je terorist u blizini. No i nakon toga pristup središtu za vozila je bio zabranjen, pretresala se svaka sumnjiva torba. Već u 10 sati bilo je jasno da se dio dućana neće otvoriti.

‘Ujedinjeni protiv barbara’

Adventski sajam i službeno je bio zatvoren i zabranjeni prosvjedi “žutih prsluka”. Škole i vrtići bili su otvoreni samo za djecu roditelja koji s njima nisu imali kamo, a iako se očekivalo da će građani i turisti ostati negdje u zatvorenom, sa svakim kasnijim satom bilo ih je sve više na ulicama.

Na poprištima zločina gdje je još bilo tragova krvi ostavljale su se bijele ruže, latice cvijeća i palile svijeće uz tihu molitvu. „U spomen našim žrtvama“, „Ujedinjeni protiv barbara“, „I ja sam Strasbourg“… pisalo je na ostavljenim porukama.

– Naravno da se bojimo, ali nećemo se skrivati jer je to ono što teroristi i žele – kaže nam jedna od djelatnica Europskog parlamenta, kojega su parlamentarci mogli napustiti tek ujutro oko dva i pol sata, no već ranom zorom iz protesta su se opet vraćali na posao. Na upit očekuje li da bi se slično moglo i jučer ponoviti, njezin kolega odgovara:

– Znate kako vojnici kažu, najsigurnije je mjesto gdje je bomba već pala. Dok je većina građana ponavljala kako „život ide dalje“. Strasbourški adventski sajam bio je meta terorista još 2000., no francuska i njemačka policija uhitili su islamske militante koji su planirali postaviti bombu pokraj katedrale. Ipak, pišu domaći mediji, u Strasbourgu su postrožene mjere sigurnosti tek 2015.

– Baš sam u toj ulici bila sinoć. Bila je prelijepa, čarobna i u njoj sam se slikala isprobavajući je li bolje ili lošije s blicom. A onda je nakon sat vremena tu uslijedio pokolj – kaže europarlamentarka Biljana Borzan.

Borzaničin asistent Nikola Turčinov te se večeri zatekao u obližnjem restoranu. Da se nešto događa shvatio je tek kad su konobari i policija zaključali vrata i navukli zavjese te uputili goste na prvi kat, obavještavajući ih da se u blizini puca. Oko 23 sata policija je gostima rekla da mogu kućama te ih ispratila do izlaza iz centra, priča Turčinov, koji se zatekao i u Bruxsellesu u vrijeme terorističkog napada 2016. Svega 15-ak minuta ranije napustio je stanicu metroa na kojoj je eksplodirala bomba.

– Žena mi je rekla da moram početi igrati loto – kaže Turčinov.

Ubili su nam Božić

– Nisam se uplašio. U ova se vremena takvo što već događa ili može očekivati svugdje, u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji…, i treba biti na oprezu, naročito u gradovima gdje su sjedišta Europskog parlamenta i slično, ali se mora živjeti – kaže nam Fabien Charron, turist iz Toulusea. Kinez Li Yi smatra kako je Kina danas puno sigurnija od Europe, ali to ne znači da treba ostajati doma uljuljkan u sigurnosti.

– Samo se nadam da će tog teroristu uhvatiti – kazao je Yi, dok neki od očevidaca prepričavaju kako je, nakon preksinoćnje pucnjave, mnogima trebalo dosta vremena da shvate kako su se našli u kaosu iz kojega je naoružan i ranjen terorista uspio pobjeći taksijem. – Naravno da stanje nije normalno, pretiho je, kao da su nam ubili Božić – kaže pak Peter, prevoditelj iz Parlamenta.

– Stanujem tu blizu. Čula sam pucnje i premrla od straha. Šokirana sam nemilim događajem, ali ne želim živjeti u strahu – govori nam i Elie Lamany Nayale koja je u šetnju pokraj špalira zatvorenih adventskih kućica povela i dvogodišnjeg sinčića.

Predsjednik EU parlamenta Antonio Tajani u govoru je iznio da je potrebno nastaviti dalje. "Ne smijemo učiniti ono što žele oni koji rade štetu demokraciji. Ne smijemo promijeniti naš način života. Moramo nastaviti dalje- zato EU parlament nastavlja s poslom.

Poslušajte govor predsjednika EU parlamenta:

