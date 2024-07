Poštovani, šezdeset peti rođendan jednog od najvažnijih medijskih brendova, Večernjeg lista, velik je događaj ne samo za nas večernjakovce nego i za cijelo društvo. Večernjak je u svojoj bogatoj tradiciji nerijetko bio lider u prihvaćanju i nametanju novih trendova i tehnologija. I u srazu s novim, brzim i agresivnim medijima pokazao se puno otpornijim nego što su mnogi očekivali. Danas, kad su fake news, dezinformacije ili samo dijelom točne informacije, preplavile društvene mreže i medijske platforme, važnost medijskog brenda s dugom tradicijom postaje sigurno utočište za čitatelje i referentna točka za građane i druge medije. Lepeza naših brendova izraslih pod okriljem megabrenda Večernjeg lista nezaustavljivo se širi i raste. Dokaz je to da i danas prepoznajemo potrebe naših čitatelja i poslovnih partnera.

Godinu iza nas pamtit ćemo po velikom iskoraku na digitalnim platformama: 2023. bila je godina u kojoj smo rušili rekorde kad je u pitanju posjećenost našeg portala, etablirali smo se kao jedan od vodećih proizvođača videosadržaja različite tematike, od politike, gospodarstva do glazbe, mode i sporta, istovremeno naše tiskano izdanje pozicioniralo se kao nezaobilazno štivo za one koji žele znati više. Pametan medij za dvadeset prvo stoljeće koje osvaja nacionalne i svjetske “medijske oskare”. Slavljenička 2024. nastavlja se s rekordnim digitalnim brojkama, novom publikom i kreativnim i uspješnim timom. Za čitatelje smo pripremili pregršt iznenađenja na svim našim platformama. Rođendanski broj koji držite u rukama, obogaćen esejima vodećih domaćih autora, prisjećanjem na prošlost, ali i provokativnim pogledom unaprijed kad su u pitanju politika, društvo, znanost, kultura, sport..., ultimativno je izdanje koje će se čitati i proučavati dugo vremena.

Večernjak nije samo odraz društva, on je i kreator i promotor bolje i uspješnije Hrvatske. Kod koji je ugrađen u njega, sad veće daleke 1959. godine, u desetljećima koja su uslijedila samo je nadograđivan i prilagođavan novim medijskim i društvenim trendovima. No, unatoč inovativnosti, promjenama medijske paradigme i digitalnoj transformaciji, naša osnovna zadaća i danas je informiranje, kontrola i kritika. U posljednjih nekoliko godina učinili smo novi iskorak – Večernji list prerastao je u središnje mjesto oko kojeg se okuplja kreativna, inovativna i misleća Hrvatska. Hrvatska koja je spremna nositi se sa svim izazovima modernog društva. Izlazak iz zone komfora, suočavanje s vlastitim slabostima, nadogradnja i hrabrost učinili su od Večernjeg lista mjesto dijaloga, medijatora u društvu opterećenom starim i novim podjelama.

Naša pozicija nije lišena udaraca i slijeva i zdesna. Naše odbacivanje populizma i aktivizma, ma u kakvo primamljivo i šareno ruho bili odjeveni, za posljedicu je imalo napade “pravovjernih”. Nije nas to obeshrabrilo, dapače bilo nam je poticajno. Katkad smo se i smijali rasponu etiketa kojima su nas častili. Mi znamo tko smo i kakvu Hrvatsku želimo za sebe i naše građane. Poštenu, uključivu, uspješnu i prema ranjivim skupinama osjetljivu. Hrvatsku koja se obranila u Domovinskom ratu, demokratski transformirala, ušla u Europsku uniju. Hrvatsku koja poštuje svoje velikane, manjine, potiče kulturu dijaloga, ali i Hrvatsku spremnu da se suoči sa svojim slabostima i društvenim nepravdama. Želimo ukazivati na korupciju, napravilnosti i nepravdu, ali ne želimo biti vječni širitelji depresije, malodušja, promotori kaosa, populizma i apatije. Ovo društvo sazdano je od dobrih i loših, od uspješnih i neuspješnih. Ova zemlja gradi se i razvija.

Svijet oko nas mijenja se brzinom kakvoj nikad prije nismo svjedočili. Informacija je puno, previše. Konteksta premalo. Uloga medija poput Večernjeg lista stoga je danas važnija nego ikad. Otvoreni za različita mišljenja, okupljamo široku lepezu intelektualaca, za nas pišu neka od najboljih hrvatskih novinarskih pera. Snimamo dokumentarce posvećene našim velikanima, našem identitetu, pišemo knjige o prijelomnim povijesnim događajima u nastanku Hrvatske, izdajemo magazine koji ne bježe od kontroverznih događaja i povijesnih ličnosti. Zaključno: ne pristajemo na lažne okove koje nam pokušavaju nametnuti “pravovjerni” ni slijeva ni zdesna. Naša snaga naša je sloboda. I za nju smo se spremni boriti do kraja.

Večernji list više je od novina, od medijskog brenda. Večernji list kulturno je dobro, on je dio kolektivne memorije duboko utisnute u naše živote. Suputnik na putovanju zvanom život. Uz njega smo pratili slijetanje na Mjesec, plakali kad je pao Vukovar, veselili se s Dalićem i vatrenima nakon Rusije... Večernji je dio nas, podsjetnik na prošla vremena i vodič u budućnost. Partner kojem se vjeruje.

Biti danas na čelu ovog megabrenda posebna je čast, istovremeno i odgovornost. Duboko je Večernji list zaorao u sve brazde ovog društva, ostavljajući neizbrisiv trag u kulturi, sportu, politici, profesiji... Generacije novinara, urednika, fotoreportera, grafičara, lektora stasalih u Večernjem listu bile su i još su nezaobilazni kreatori medijskog života u mnogim hrvatskim redakcijama. Nevjerojatna je ta Večernjakova novinarska škola, stvarala je i još stvara jaka novinarska imena. Poseban je, treba i to naglasiti, odnos večernjakovaca prema Večernjem listu. Jednom večernjakovac, uvijek večernjakovac možda najbolje zrcali tu ljubav. Ljubav koja tinja i nakon burnih i teških rastanaka. Zato svima njima, bivšima i sadašnjima, želim čestitati šezdeset peti rođendan, uz obećanje da ćemo i generacijama koje dolaze iza nas u nasljeđe ostaviti jak i pošten medijski brend.

Ovaj slavljenički broj krase čak tri naslovne stranice. Izbor njihovih autora nije slučajan, nosi poruku.

Prva je umjetničko djelo važnog i priznatog hrvatskog slikara i našeg prijatelja Tomislava Buntaka. Logičan je to slijed nakon višegodišnje suradnje na mnogim projektima. Buntak i Večernjak vole se javno. Hvala mu što je ispunio moju želju i obogatio ovaj broj. Druga naslovna stranica rad je našeg art-direktora Zorana Birmana, čovjeka koji je posljednjih desetak godina odgovoran za vizualni identitet Večernjeg lista. Njegova je uloga u transformaciji Večernjaka velika. Svojim smirenim i inovativnim dizajnerskim rješenjima ostavljao nas je bez riječi i tjerao na nove izdavačke pothvate. Ovaj trolist zatvara jedna mlada dama – Kristina Franić. Upoznali ste je preko nove Večernjakove nedjelje, gdje su njezina kreativnost i izvrsnost posebno došle do izražaja. Pripada mlađoj generaciji Večernjakovih dizajnera i ilustratora, zaigrana, maštovita i predana poslu jamac je Večernjakove budućnosti, u kojoj će kvalitetan novinarski tekst biti puno važniji nego što vam se to danas čini. Osim informativnosti i točnosti koju vam već danas može ponuditi umjetna inteligencija, svijet će biti puno okrutnije mjesto ako novinarstvo ostane bez ljudskog dodira, humanosti. To će i dalje moći ponuditi, uza svu svoju nesavršenost, samo čovjek: novinar, urednik, fotoreporter... I zato nastavljamo naše zajedničko putovanje i sljedećih šezdeset pet godina. Prema novim obzorima. Prošlošću, sadašnjošću i budućnošću.