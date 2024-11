Kako bi rakete dugog dometa mogle utjecati na rat u Ukrajini? 'Pitanje je koliko raketa imaju'

SAD je prvi put dopustio Ukrajini da koristi rakete dugog dometa za napade na ciljeve unutar Rusije. Administracija predsjednika Joea Bidena rekla je Kijevu da može koristiti rakete ATACMS američke proizvodnje za ograničene napade unutar Rusije. Washington je ranije odbijao dopustiti takve udare jer se bojao da bi oni eskalirali rat. Veliki politički zaokret dolazi dva mjeseca prije nego što predsjednik Joe Biden preda vlast Donaldu Trumpu koji je skeptičan prema američkoj vojnoj pomoći Ukrajini.

Ukrajina već više od godinu dana koristi vojni taktički raketni sustav, poznatiji kao ATACMS, na ruskim ciljevima na okupiranom ukrajinskom teritoriju. Ali, SAD nikada nije prije dopustio Kijevu da koristi rakete dugog dometa unutar Rusije. Promjena politike navodno dolazi kao odgovor na nedavno raspoređivanje sjevernokorejskih trupa za potporu Rusiji u pograničnoj regiji Kursk, na teritorij koji je Ukrajina okupirala u kolovozu. Ukrajina će sada moći gađati ciljeve unutar Rusije, najvjerojatnije isprva oko regije Kursk.

Ukrajinski i američki dužnosnici očekuju protuofenzivu ruskih i sjevernokorejskih trupa kako bi povratili teritorij u Kursku. Ukrajina bi mogla koristiti ATACMS za obranu od napada, ciljajući ruske položaje uključujući vojne baze, infrastrukturu i skladišta streljiva. Zaliha projektila vjerojatno neće biti dovoljna da preokrene tok rata. Ruska vojna oprema, poput mlažnjaka, već je premještena na aerodrome dalje unutar Rusije u iščekivanju takve odluke. Ali oružje bi Ukrajini moglo dati neku prednost u trenutku kada ruske trupe osvajaju položaje na istoku zemlje, a moral je nizak, navodi BBC.

Postoje pitanja o tome koliko će streljiva biti osigurano, rekla je Evelyn Farkas, koja je služila kao zamjenica pomoćnika ministra obrane u administraciji Baracka Obame. "Pitanje je, naravno, koliko raketa imaju? Čuli smo da je Pentagon upozorio da nema toliko tih raketa koje mogu staviti na raspolaganje Ukrajini." Farkas kaže da bi ATACMS mogao imati "pozitivan psihološki učinak" u Ukrajini ako se koristi za napade na ciljeve kao što je Kerčki most koji povezuje Krim s kopnenom Rusijom.

Odobrenje SAD-a također će omogućiti Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj da daju Ukrajini dopuštenje za korištenje raketa Storm Shadow unutar Rusije. Storm Shadow je francusko-britanska krstareća raketa dugog dometa sličnih mogućnosti kao američki ATACMS.

Bidenova administracija mjesecima je odbijala dopustiti Ukrajini da gađa Rusiju projektilima dugog dometa, strahujući od eskalacije sukoba. Vladimir Putin upozorio je da se ne dopušta korištenje zapadnog oružja za napad na Rusiju, rekavši da bi Moskva to smatrala "izravnim sudjelovanjem" zemalja NATO-a u ratu u Ukrajini. "To bi bitno promijenilo samu bit, prirodu sukoba", rekao je Putin u rujnu. To će značiti da se zemlje NATO-a, SAD i europske države, bore s Rusijom.

"Ograničavajući domet ukrajinske upotrebe američkog oružja, SAD je neopravdano nametao jednostrana ograničenja samoobrani Ukrajine", komentirao je Kurt Volker, bivši američki veleposlanik pri NATO-u. Dodao je da je odluka o ograničenju korištenja ATACMS-a bila "potpuno proizvoljna i donesena iz straha od 'provociranja' Rusije". "Međutim, greška je objaviti takvu promjenu jer se time Rusija unaprijed obavještava o potencijalnim ukrajinskim udarima."

Bidenu su ostala samo dva mjeseca na dužnosti prije nego što preda vlast novoizabranom predsjedniku Donaldu Trumpu. Trump nije rekao hoće li nastaviti s tom politikom, ali neki od njegovih najbližih saveznika već su to kritizirali. Donald Trump Jr., Trumpov sin, napisao je na društvenim mrežama: "Čini se da se vojno-industrijski kompleks želi pobrinuti da pokrene treći svjetski rat prije nego što moj otac dobije priliku stvoriti mir i spasiti živote."

Trump nije iznio kakvu će politiku zauzeti u ratu u Ukrajini, osim što je obećao okončati sukob u roku od jednog dana, iako nikada nije precizirao kako će to učiniti. Demokratski protivnici također su ga optužili da se dodvorava Putinu, kojemu je više puta izrazio divljenje. Mnogi Trumpovi najviši dužnosnici, poput novoizabranog potpredsjednika JD Vancea, kažu da SAD više ne bi trebao pružati vojnu pomoć Ukrajini. S druge strane, savjetnik za nacionalnu sigurnost Michael Waltz tvrdi da bi SAD mogao ubrzati isporuke oružja Ukrajini kako bi prisilio Rusiju na pregovore. Nejasno je kojim će putem novoizabrani predsjednik krenuti, ali mnogi u Ukrajini strahuju da će on prekinuti isporuke oružja, uključujući ATACMS. "Zabrinuti smo. Nadamo se da [Trump] neće poništiti [odluku]", rekao je Oleksiy Goncharenko, ukrajinski zastupnik, za BBC.