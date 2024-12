Vapaj ukrajinskih vojnika: 'Nas ubijaju, a vi se igrate, tko više vjeruje SAD-u i Engleskoj kada se oni upi*aju pred Rusijom'

Postrojbe ruske armijske grupe Sjever nakon teških su borbi ušle u mjesto Novoivanovka u Kurskoj oblasti kao i šumski pojas kod mjesta Malaja Loknaja. Ukrajinci Ruse zasipaju dronovima, minobacačkim granatama te nakon toga pokušavaju kontranapad. Rusi tvrde da je protunapad pokušan tri puta, kod mjesta Darino, Nikoljevo-Darino i Novoivanovka, ali tvrde kako tu nije bilo uspjeha. Sada više nije nikakva tajna zbog čega su Ukrajinci uopće ušli u Rusiju, a to je da pretpostavljene mirovne pregovore nakon inauguracije Donalda Trumpa dočekaju s barem nekim asom u ruci.

Rusi tvrde kako to neće dozvoliti i da je politika Volodimira Zelenskom jedino svrsishodna za što veće gubitke ukrajinske vojske. Jasno je i zašto Rusi tako žestoko napadaju u Kursku, oni taj teritorij žele čim prije vratiti kako Ukrajina faktično ne bi imala čime pregovarati. Ali, kako donose zapadni mediji, taj ruski protunapad nije bez posljedica. Reporter CNN-a iz Sumske oblasti koja graniči s Rusijom i iz koje su krenuli napadi na Kursk opisuje nevjerojatne situacije. Kaže kako vrlo često napad ruskih postrojbi niti ne dođe do izravnog vatrenog okršaja jer snage napadača pokose ukrajinski dronovi. - Imam dojam da Rusi imaju neograničen broj ljudi. Šalju grupe i gotovo nitko ne ostaje živ. I sutradan, grupe opet idu. Sljedeći Rusi, čini se, ne znaju što se dogodilo prethodnim Rusima. Odlaze tamo, u nepoznato. Nitko im ništa ne govori o tome i nitko se ne vraća, kaže Oleksandr, zapovjednik jedinice 225. jurišne bojne.

I rusko ministarstvo obrane objavljuje slične vijesti, bivajući ipak manje slikovito, no tvrdi kako Ukrajinci gube također izuzetno mnogo ljudi. Ni jedna ni druga strana u takvim vijestima ne objavljuje vlastite gubitke. Jedna se stvar na terenu ipak pomalo promijenila, a to je da ukrajinski vojnici više teško pronalaze smisao u borbama za Kursku oblast. Oleksandr je izrazio uvjerenje da njegova postrojba može izdržati, ali sve je manje siguran u to zašto se bore. - Ne znam koji je zapravo cilj. Možda bismo trebali biti ovdje četiri mjeseca i okrenuti se i otići, na primjer... Ako je cilj zadržati se do određenog datuma, hoćemo, kazao je.

Ukrajinci sada sve više krive Zapad za svoju situaciju, jer se izgleda neće ispuniti obećanje koje je dano nakon Maidana. Upitan koja bi bila njegova poruka Trumpu, onda je to podržavanje sigurnosnih jamstava koja je dao Ukrajini u zamjenu za odustajanje Kijeva od svog nuklearnog oružja, u sporazumu iz 1994., Budimpeštanskom memorandumu, u kojem su Rusija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Države Ukrajini, Bjelorusiji i Kazahstanu dale jamstva za odustajanje od nuklearnog oružja iz sovjetske ere. - Oduzeli ste nam nuklearno oružje? Obećali ste nam mjesto pod svojim sigurnosnim krovom. Održite riječ. Nas kolju, a vi se i dalje igrate, branite svoje interese. Morali ste dati sve od sebe da se ovaj rat završi u dva dana. Tko će vjerovati riječima SAD-a ili Engleske, koji se upišaju pred Rusijom? Ispričavam se na izrazu, rekao je ukrajinski vojnik.

Priznaje ipak da je Rusija unatoč gubicima vratila 40 posto teritorija koji su zauzeli Ukrajinci krajem ljeta. Kaže kako njegova postrojba nije spavala tri dana niti je dobila odmor osam mjeseci već se teško borila i kod Bahmuta, Avdjejevke i Časov Jara. I on je ponovio priču o navodnim stranim plaćenicima u ruskim redovima, ovaj puta su to afrički. Kaže kako su ruske postrojbe na terenu mješavina iskusnih veterana 76. brigade, takvih plaćenika ali i Čečena koji nisu tako dobro organizirani. No, kaže i kako snažno reklamiranih sjevernih Korejaca nije na terenu vidio. - Kada ih uhvatimo, ili vidimo nekoga poginulog, onda ćemo znati da su sigurno ondje, kaže Oleksandr.

VEZANI ČLANCI:

Izgleda da je zapovjednik ukrajinske vojske, general Oleksandr Sirskij, bio u pravo neki dan izjavljujući kako je u pravcu prema Pokrvosku doista bilo kritično no da je rusko napredovanje usporeno. Jer, ruski vojni blogeri objavljuju kako se borbe i dalje vode u Toretsku, a prema samom Pokrovsku ukrajinski položaji ne padaju tako brzo kao prije. Iako Rusi i dalje napreduju. Namjera je Rusa da prekinu komunikaciju Pokrovsk-Kurahovo. Napetije je kod Zaporožja gdje se Rusi pripremaju na okruženje Bolšaje Novoselke nakon čega računaju da bi zauzeli niz susjednih mjesta, što bi značilo da bi vratili gotovo sav teritorij izgubljen u lanjskoj ukrajinskoj protuofenzivi. Primijećeno je i okupljanje ruskih snaga koje bi mogle krenuti u veću ofenzivu na Zaporožje, jednu od četiri oblasti koje je Rusija proglasila svojim teritorijem. Ukrajina nešto bolje stoji u Kupjansku gdje Rusi tvrde kako su uspostavili dva mostobrana, no činjenica je da su od tamo vijesti rijetke, što znači da se Rusi nemaju čime pohvaliti. Činjenica je kako je bojišnica živa od Zaporožja do sjevera, gotovo cijelom dužinom.

>>FOTO Putin ima 14 jasnih meta: Ako doista posegne za nuklearnim oružjem, Rusija bi prvo gađala ove lokacije>>