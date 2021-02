Vanđelić: Kad se Fond upogoni kako treba, nema smisla da ostajem

Kako točno ruka ruku mije, svi koji to dosad nisu znali, mogli su naučiti posljednjih dana na izboru ravnatelja Fonda za obnovu. Damir Vanđelić odustao je od kandidature za HDZ-ova gradonačelnika Zagreba, nakon čega je Ministarstvo graditeljstva natuknulo da onda metropolu baš on i ne može obnavljati.

Mogao bi se poništiti natječaj, pojašnjavao je ministar Darko Horvat, dodajući da je to “iz objektivnih razloga”. Vanđelića su onda vrbovali drugi, nek’ dođe k njima na listu, podržat će ga oni za čelo glavnog grada. To ne može, zaključili su u Vladi pa mu prekjučer ipak ponudili da u Fondu ostane iduće četiri godine.

– Nakon što smo sve dvojbe oko eventualnih političkih aranžmana otklonili, kolega Vanđelić preuzet će mandat – tako je ministar Horvat objavio da nesuđeni budući HDZ-ov potencijalni gradonačelnik i trajno preuzima Fond, a onda je Vanđelić kazao da ipak neće to baš biti trajno, već “dok se ne završi proces uspostave Fonda”.

Što to točno znači, objašnjavao je jučer ravnatelj tijekom obilaska Stubice.

Premijerova ideja

– Ideja da preuzmem vođenje Fonda za obnovu došla je od samog premijera, bio sam zamoljen da u tome pomognem. Rekao sam da ne namjeravam to voditi ni četiri ni osam godina, nego kanim Fond postaviti na noge. Molio sam slobodu da sve postavim po elementima efikasnosti, transparentnosti i antikoruptivnih procesa, i tu slobodu zaista sad imam. Kad se obnova pokrene, dakle kad počnemo obnavljati 10-20-50-100 kuća i riješimo 50-100 privremenih smještaja, što je dokaz da procesi funkcioniraju i da je sve uhodano, smatrat ću da je posao uspostavljanja cijele aktivnosti gotov. Nakon toga, zamolit ću da me oslobode te dužnosti, da se bavim nečim drugim. To je bila ideja i dogovor od početka. Cijeli mandat neću ostati sigurno – rekao je Damir Vanđelić, a mi smo ga pitali o kojem se točno vremenskom roku radi.

Jer najavio je već da su svibanj i lipanj izgledni mjeseci za početak obnove. Hoće li zaista otići nakon što obnova počne na sto kuća?

– Ne znam kada, niti kako da odgovorim a da bude korektno. Ne znam hoću li otići za deset mjeseci ili dvije godine, ne želim nagađati. Sto kuća je primjer, neću sigurno čekati pa otići na 101. nekretnini – objasnio nam je Vanđelić, koji je jučer ponovio da je 29. listopada na čelo Fonda došao da ga postavi na noge i da u njemu ne planira “ostati do penzije”.

A dao je do znanja i da politika nije nešto što će zaboraviti. Na lokalnim izborima sigurno se neće kandidirati, kazao je, a za kasnije “o tom, potom”.

Zvali ga ‘za svašta’

– Ne namjeravam se sad politički aktivirati. Ne bi bilo pristojno i prirodno, uz posao koji radim, raditi još i kampanju, to je nemoguće. Kasnije hoću, ali idemo vidjeti kako ću napraviti posao u Fondu. Ako napravim loše, neću biti zadovoljan sam sa sobom, a vjerojatno onda ni vi sa mnom – rekao je Vanđelić pa priznao da su ga zvali gotovo iz svih saborskih stranaka, i to “za svašta”, ne samo kao kandidata za gradonačelnika.

A da će njegov sad trajni mandat ipak biti opet privremeni, potvrdio je s dvije varijante scenarija u kojem je njegov odlazak s čela Fonda moguć.

– Ako ne uspijemo sve upogoniti, dat ću ostavku jer neću biti zadovoljan svojim radom. Ako se upogoni kako treba, ako budemo zadovoljni i vidimo da je to stabilno i da ljudi koji su tamo, a dobri su, mogu raditi sami, nema smisla da ostajem – rekao je Vanđelić.

Ministar Darko Horvat, s druge strane, komentirao je svoje prijašnje izjave o mogućem poništenju natječaja na kojem je novi stari ravnatelj Fonda ipak izabran.

– Mogućnosti su bile razne, razgovarali smo o svemu što je bilo pravno utemeljeno. Vanđeliću smo dali da odabere čime se u životu želi baviti. Potvrdio je da neće biti kandidat na izborima ni na čijoj strani, da će svoj puni rad i sposobnost usmjeriti na ustrojavanje Fonda. Mi mu vjerujemo – rekao je Horvat.

A što kažu u Vladi na Vanđelićev potencijalni odlazak nasred mandata? Neslužbeno, ako se to dogodi, naći će se novi ravnatelj. Dogovor je, ionako, kažu, bio privremen. Novi ravnatelj natječajem? Vjerojatno.