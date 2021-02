Natječaj se ipak ne poništava, najizgledniji šef Fonda za obnovu ostaje Damir Vanđelić

Natječaj je nebitan – govorio je tako premijer Andrej Plenković prije otprilike dva tjedna, upitan o tome kako ide proces odabira novog ravnatelja Fonda za obnovu. Damir Vanđelić, objasnio je tada u Dnevniku Nove TV, izričito je u startu tražio da bude samo privremeni čelnik obnove, najkasnije do ljeta. A ako je privremeni, inzistirao je premijer, to znači da će trajati određeno vrijeme. Zato je natječaj nevažan, objašnjavao je Plenković, iako je on već “debelo” bio u tijeku, a privremeni se šef Fonda na njega prijavio s ciljem da šefovanje postane trajnije.

Nije se to baš, međutim, posebno svidjelo Plenkoviću u ulozi šefa HDZ-a jer su propali pregovori između Vanđelića i HDZ-a oko kandidature za gradonačelnika Zagreba. Razlozi poništavanja Je li to razlog mogućeg poništavanja čitavog natječaja i hoće li se ili neće, na kraju, raspisivati novi, vode se polemike već nekoliko dana, a sam ministar graditeljstva Darko Horvat Večernjaku je rekao da će “odluka o odabiru ravnatelja ili o eventualnom poništenju natječaja zbog objektivnih razloga” biti vrlo brzo. Pojasnio je i zašto eventualno to poništenje.

– Okolnosti u kojima smo se nalazili u trenutku raspisivanja natječaja nisu jednake onima danas, u međuvremenu dogodio se razoran potres u Petrinji koji do određene mjere mijenja koncept provedbe organiziranja obnove. To je i jedan od razloga zbog kojih smo u zakon i program mjera uveli ingerenciju Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji će djelovati na području Banovine. No ne želim u ovom trenutku ništa prejudicirati. Postoji stručno povjerenstvo koje je nadležno napraviti svu potrebnu analizu te ćemo, na temelju toga, donositi daljnje odluke – objasnio je ministar Horvat kako se Fond neće sad baviti samo obnovom Zagreba, već i Banovine, pa se onda mijenja i model njegova funkcioniranja.

Sam natječaj raspisan je, podsjetimo, 23. prosinca, šest dana prije razornog potresa na Banovini, što je došlo kao odličan argument za njegovo poništavanje. Ne sam datum raspisivanja, naravno, već činjenica da u vrijeme raspisivanja nisu bile poznate sve današnje okolnosti, odnosno budući poslovi budućeg ravnatelja Fonda nisu bili poznati. Unatoč tomu svemu, kako doznajemo, kandidat koji se pokazao najboljim bit će imenovan sutra. Ili, u prijevodu, natječaj će se provesti do kraja.

- Sjednica Upravnog vijeća Fonda za obnovu bit će sutra i na njoj će se potvrditi odabir - kažu nam, neslužbeno, u Vladi pa dodaju da će se ime odabrane osobe odmah i objaviti. A budući da su razgovori s troje prijavljenih kandidata obavljeni još 25. siječnja, pitali smo ima li i naznaka tko je najbliže poziciji koju trenutačno drži Damir Vanđelić.

– Osoba s najboljim kvalifikacijama – odgovaraju nam, a mi doznajemo da je to upravo sadašnji privremeni ravnatelj Fonda.

Strasti između njega i premijera, čini se, smirile su se, a sam Vanđelić već je ranije kazao kako nije želio u borbu za čelnu poziciju Zagreba da ne “troši energiju na dvije strane”. Za N1 govorio je tada i o tome bi li ga začudilo da ga Plenković makne iz Fonda. Što je Fond napravio – Začudilo bi me. Apsolutno ne smatram da je premijer imalo ljut na mene. Mislim da je naš odnos i dalje dobar, da to što radim on cijeni – rekao je Vanđelić.

A što, konkretno, radi?

– Tijekom siječnja Fonda je dobio prvih 136 rješenja za naknadu štete od nadležnog Ministarstva prostornog uređenja, građevine i državne imovine te do 31. siječnja isplatio 99 naknada, ukupnog iznosa 3,438.220,39 kuna – izvijestio je Vanđelić početkom ovog mjeseca pa dodao da je ukupan broj dana od urudžbiranja do isplate pao s 14 na tri dana, a njegov cilj je da to razdoblje u prosjeku traje maksimalno pet dana. Kazao je tada i da je resorno Ministarstvo zaprimilo tek 347 zahtjeva za obnovu, kao i da se građani žale da im je procedura za predaju zahtjeva prekomplicirana.

– Zato smo, kako bismo ubrzali postupak podnošenja zahtjeva za obnovu, s Pravnom klinikom organizirali edukaciju 37 njihovih studenata koji će u gradskim četvrtima i mjesnim odborima pomagati građanima s ispunjavanjem zahtjeva. Zahvaljujući tome, očekuje se barem 300 novih zahtjeva tjedno – kazao je Vanđelić, a predstavio je tada i troškove Fonda za obnovu za siječanj. Uz nešto manje od 3,5 milijuna kuna isplaćenih na račune građana za naknadu troškova obnove, na plaće je tada ukupno utrošeno 130.348 kuna.