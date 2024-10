'Vampirski dronovi' pomogli Ukrajincima u impresivnoj akciji: U noći uništili ruski tenk 'kornjaču'

Ukrajinska postrojba bespilotnih letjelica Nemesis izvela je prošlog tjedna impresivnu akciju, pohvalili su se iz Kijeva. Naime, u noćnoj patroli dronovi su uočili ruski brzi tenk "kornjaču". Prvo su ispustili jednu granatu koja je otvorila dodatni oklop tenka, a zatim drugu koja je detonirala ispod gusjenica tenka, a naročito je zanimljivo što se cijela misija odvila pod okriljem noći.

"Naši piloti pokazali su najvišu razinu vještine. Treća granata je promašila, ali to nije bilo važno, oštećeni tenk je izletio s ceste, a tri člana posade brzo su pobjegla" napisali su iz Nemesisa. Predsjednik Volodimir Zelenski još u veljači je najavio osnivanje jedinice za bespilotne letjelice, prve takve u svijetu, a Mihailo Fedorov, ukrajinski ministar za digitalnu transformaciju, izjavio je da su novi dronovi "iz temelja promijenili situaciju na bojnom polju", prenosi Forbes.

Jedan od prioriteta jedinice bio je omogućavanje noćnih akcija. U prvim mjesecima rata, većina dronova bila je opremljena samo dnevnim kamerama, no krajem prošle godine, Ukrajinci su počeli opremati "vampirske" bespilotne letjelice infracrvenim kamerama koje dozvoljavaju noćne letove. Takvi "vampirski" dronovi izazvali su kaos među ruskim trupama koje su u okrilju tami vidjele određenu sigurnosti. Kada su Ukrajinci počeli usred noći ispuštati desetke granata i dizati parkirana vozila u zrak, Rusi su novim dronovima dali nadimak "Baba Jaga", po vještici iz slavenskog folklora.

Prvim napadima mete su bile stacionarne, npr. spavaonice ruskih trupa, no kako ukrajinski operateri postaju sve vještiji u upravljanju dronovima, počeli su napadati i pokretne mete. Zasigurno i dalje ne pogađaju svaki put, a o neuspjesima ne izvještavaju tako često, no to ne umanjuje postignuće nedavne misije Nemesisa.

