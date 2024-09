VIDEO Haidar Diab: Ovo je najteži udarac za libanonski Hezbollah. Morat će žestoko odgovoriti

Masovna eksplozija pagera članova Hezbollaha dovela je do devet mrtvih i više od 2700 ranjenih u Libanonu. Nesvakidašnji napad koji se pripisuje Izraelu zaprepastio je međunarodnu zajednicu, a sam Libanon je zaprijetio osvetom. Što znači ovaj napad analizirao je Večernjakov stručnjak Hassan Haidar Diab u emisiji Večernjeg TV-a koju vodi novinarka Lana Kovačević-.

"Evidentno je da iza ovog napada stoji Izrael. Sama činjenica da je napad izvršen na borce, pristaše i članove obitelji Hezbollaha. Ti dostavljači su bili dio velike pošiljke od 5000 komada na Tajvanu. Očito je došlo do neke izmjene. Priča se danas da je Izrael to uzeo i da je došlo do neke izmjene, odnosno da je postavio neki eksploziv. Ono što je evidentno da je ovo najteži udarac za libanonski Hezbollah od osnutka 1982. godine ", ističe ugledni stručnjak podsjećajući kako je riječ o organizaciji čije se djelovanje smatra tajnovito, i to u rangu s Mossadom.

"Sama činjenica da tih 5000 pagera nije prošlo provjeru. Ti sad kad putuješ provjeravaju ti mobitel i laptop i imali tamo nešto unutra. Prema tome, to je velika poruka ne samo libanonskom Hezbollahu. Ono što je evidentno da je to tempirano za taj dan. Izraelski mediji su jučer pisali da je Netanyahu dao naredbu prije par dana. Mislim da je situacija još uvijek tajanstvena. Razgovarao sam jutros s glasnogovornikom Hezbollaha i rekao mi je da oni još uvijek nemaju informacija o tome kako se to dogodilo. I oni priznaju da je to veliki udarac njima", naveo je.

On smatra kako se Izrael odavno riješio pitanje Hamasa da oni nemaju pomoć Hezbollaha. "Izrael je uspio ubiti desetke visokih dužnosnika Hezbollaha koji su bili vojni stručnjaci. Hezbollah je shvatio da više ne koriste mobitele, pa su odlučili naručiti te pagere. Pošiljka je došla prije tri mjeseci. Pitanje je kako si ti to dijelio? Je li bilo nekoga tko radi za Mossad? Postoje razne opcije. Ovo je nešto nevjerojatno. Tragično što ljudi u Libanonu to uspoređuju s eksplozijom luke u Bejrutu. Zašto? Primjerice, ja imam taj dojavljivač. Ja odem na tržnicu, eksplodira dojavljač i ljudi koji su okolo nastradaju. Eksplodirali su u trgovinama, taksijima. Nastradalo je nekoliko stotina boraca, ali danas se priča da je ozlijeđeno više od 4000 ljudi, a ljudi su zadobili teške ozlijede. Znači, ima velik broj civila."

"Hezbollah je u ovom ratu pokazao da ima nevjerojatno slabu točku. Je li to sad unutar Hezbollaha netko koji obavještava Izrael ili je Izrael toliko moćan, to će oni morati vidjeti. Izraelci su prije točno mjesec dana znali gdje je zapovjednik vojske Hezbollaha ušao u ured i sjeo i počeo raditi i ubili su ga. Imaju jako moćnu obavještajnu službu. S druge strane i Hezbollah vodi špijunski rat.Oni bombardiraju vojne baze Izraela i znaju kad će doći tenkovi i zapovjednici. U ovom trenutku Izraelci su u prednosti. Oni su u posljednjih 11 mjeseci ubili 15-ak zapovjednika Hezbollaha".

FOTO Krizno stanje u Libanonu

SAD je objavio kako oni nisu znali za plan masovne eksplozije dojavljivača. "Rat u Gazi mora se zaustaviti. Veliki je pritisak na premijera Netanyahua. I to ne od Zapada ili Europske unije. Prošle subote je 750 000 Izraelaca izašlo na ulice i tražili kraj krvoprolića. Netanyahu želi nastavak rata. On priča posljednjih dana o mogućoj eskalaciji na jugu Libanona. Huti su rekli da će prestati bombardirati Izrael ako dođe do prekida vatre. Hezbollah će prestati bombardirati ako dođe do kraja rata", navodi novinar. Ističe kako je cijeloj međunarodnoj zajednici jasno da je ovo privatni rat izraelskog premijera.

Ističe kako će Hezbollah morati žestoko odgovoriti na taj napad jer su rekli da će biti 'civil za civila'. Smatra kako će Izrael morati odgovoriti onda na taj napad i sve se nastavlja."Iran neće dozvoliti da njegov najveći saveznik, jer on zapravo kontrolira Bliski istok prema militantnih skupina, bude poražen. Iran će se uključiti. I naravno, SAD-e će stati u obranu Izraela. I mi ćemo ući u veliki rat."

Na pitanje novinarke znači li to da se onda otvaraju 'vrata pakla', stručnjak za Bliski istok odgovara potvrdno. "Apsolutno. Kad smo zadnji puta pričali o toj mogućnosti, odgovor Hezbollaha je bio toliko blag je su bili toliki pritisci međunarodne zajednice. Jer bilo kakav veliki rat na Bliskom istoku će biti razarajući. Ja ne znam na koji će način odgovoriti Hezbollah, ali sve naznake nisu ohrabrujuće jer sve ovo bi moglo otići u rat. Hezbollah mora da bi zadržao vjerodostojnost odgovoriti. A u istom vrijeme, izvanredno je stanje u Izraelu. Otvorena su skloništa. Vojska je svugdje, jer je puna pripravnost i čeka se odgovor jer ovo nije bio samo napad na Hezbollah".

Ističe kao veliku razliku u političkom okružju u Libanonu to što stranke koje su bile , primjerice, bile protiv reakcije nakon ubojstva zapovjednika Hezbolaha, sad istu traže i inzistiraju na njoj "pa makar Libanon uđe u rat". "Čak je 40 posto Libanonaca bilo protiv toga da ih se uvuče u rat, ali nakon što se ovo dogodilo....to se nije dogodilo samo borcima Hezbollaha, već se dogodilo običnim civilima. To se moglo dogoditi svakom od njih. Libanonska vlade se oglasila i rekla kako Libanon ima pravo na samoobranu i zato mislim da će odgovor Hezbollaha biti jak i žestok."

Ističe ako dođe do rata s Izraelom da će biti razarajući jer Hezbollah, prema priznanju izraelske tajne službe, ima tunele u kojima sakrivaju dalekometne razarajuće rakete. "Procjene Izraela su da Hezbollah može dnevno lansirati 1000 takvih raketa"