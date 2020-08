U Hrvatskoj 357 novooboljelih, tri osobe preminule. Capak otkrio gdje su sve nova žarišta

U Hrvatskoj je u posljednjih 24 sata zabilježeno 357 novih slučajeva zaraze. Tri osobe su preminule, u Zadru, Vinkovcima i Splitu.

U Hrvatskoj je u posljednjih 24 sata zabilježeno 357 novih slučajeva zaraze. Ukupno se oporavilo 6809 osoba. Tri osobe su preminule, u Zadru, Vinkovcima i Splitu, a sve su imale kronične bolesti, kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

"Najveći broj je u Splitsko-dalmatinskoj, pa u Gradu Zagrebu te u Zadarskoj županiji", kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

"Osim povratnika s godišnjih odmora, inače prosječna dob oboljelih je 40, 41, imamo jedno novo svadbeno slavlje i jedan rođendan, te hodočasnike iz Međugorja, na jednom otoku nekoliko osoba koje su neko vrijeme provele zajedno. Imamo i jednu potpuno novu situaciju u Dubrovačkoj županiji, a to je maturalno putovanje, oboljelo je dvoje maturanata iz Zagreba", kazao je Capak.

Preporuka WHO-a da se svi testiraju

"Ako vi kontakte testirate oni ipak moraju ići u izolaciju jer oni mogu naknadno razviti bolest. Bio je čitav niz slučajeva da su bili negativni, a kasnije su razvili bolest. Naša preporuka je išla da se ljudi stave u izolaciju. Mi pratimo preporuke WHO-a", kazao je Capak.

"Horizontalno zatvaranje nije dobro, pogotovo za one koji su se držali mjera i sačuvati povoljnu epidemiološku situaciju. Mislim da ćemo tim putem nastaviti dalje. Opet ponavljam dobro je držati sve to otvorenim ali uz držanje fizičke distance. Kada bi svi to radili onda bi situacija bila puno povoljnija", kazao je Davor Božinović.

"Ne možemo gledati samo na brojeve. Osim toga broja koliko je bilo pozitivnih u testiranju, većina njih nema simptome. Od ukupno aktivnih hospitalizirano je 7 do 8 posto. To su oni sa srednje teškim kliničkim slikama. Ne događa se u tom kontekstu ništa dramatično. No, i dalje smo na oprezu kao što smo i bili", kazala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

"Ukupna brojka je 98 zaraženih turista, u Hrvatskoj je trenutno 30 aktivnih slučajeva zaraze kod turista. Od 1.7. smo dobili 320 obavijesti o osobama koje su se vratile iz Hrvatske i u svojim zemljama doznale da su pozitivne", kazao je Capak.

"Ne bih rekao da su nas sve zemlje stavile na crvenu listu, ima zemalja u koje možemo slobodno putovati. 14-incidencija nam je porasla i u ovom trenutku je ona 80,51 na 100.000 stanovnika", dodao je Capak.

Ministar Božinović je kazao da su odluke o uvođenju dodatnih mjera koje su došle iz županijskih stožera spremne za popis. Dodatne epidemiološke mjere bit će uskoro objavljene za Zadarsku, Brodsko-posavsku, Dubrovačko-neretvansku i Međimursku županiju, a u pripremi je odluka i za Varaždinsku županiju.

"Mjere se razlikuju među županijama ovisno o tome koja županija ima problema s kojom djelatnosti", kazao je Božinović dodajući da se uglavnom radi o ograničavanju svadbenih svečanosti na 50 osoba, privatnih proslava na 20 osoba, pogreba do 50 osoba i slično.

Za Međimurje će mjere ići već danas, a tamo se mjere posebno odnose na održavanje priredbi, festivala i drugih manifestacija.

Reinfekcije

"Premali je broj ljudi za koje se kaže da su se reinficirali. Mora proći godinu dana da bismo vidjeli. Sada ćemo moći vidjeti hoće li se netko tko je u kasnu zimu, rano proljeće inficirao, moći inficirati sada u novoj sezoni. Zasad nema ozbiljnih informacija o ponovno zaraženim. One informacije koje su bile o zaraženima u Kini, radilo se zapravo o pacijentima koji bi se otpuštali tijekom poboljšanja iako tada još nisu preboljeli Covid, ali ta dinamika bolesti se nije poznavala.

Ono što ohrabruje je da su dosadašnja istraživanja da nakon preboljelog covida se razvija kvalitetna stanična imunost. To nužno ne mora biti da su detektabilna antitijela, nego mogu biti potaknute memorijske stanice i dovesti do adekvatne zaštite", kazala je Markotić.

Na novinarsko pitanje hoće li se postrožavati mjere za vrtiće s obzirom da se od ponedjeljka vraća više djece, ravnatelj HZJZ-a odgovorio je da su mjere tek izdane i da se do ponedjeljka sigurno neće ništa mijenjati.

