Plenković: Teško da će biti išta od istrage obnove, a Puljašić je podnio ostavku na mandat u Saboru

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti nakon sjednice Vlade na kojoj su usvojene dopune Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Upitan tko će imati jurisdikciju nad obnovom, Plenković je odgovorio kako je Vlada kapetan, a Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje će provoditi obnovu.

Osvrnuo se i na kriterije za obnovu u Zagrebu i Sisačko-moslavačke županije.

- Sve će biti transparentno. Sisačko-moslavačka županije je potpomognuto područje te će imati povlašteni položaj - kazao je.

Potvrdio je kako je on spomenuo da je nastupila zastara, vezano uz istragu o obnovi kuća na Baniji..

- Teško da će od toga biti išta, ali DORH se može u to upustiti. Mi moramo precizno utvrditi koje su sve kuće i zgrade koje su bile obnavljane. Postojalo je šest kategorija obnove, prve tri su bile sanacije, za to su ljudi dobijali sredstva i sami rješavali. Kategorije 4, 5 i 6, to se radilo od temelja. Ne govorim to zbog zaštite bilo koga, najbitnije je utvrditi fakte, a ne govoriti paušalno - rekao je govoreći o zastari za potencijalna kaznena djela u obnovi Banije.

Na pitanje smatra li da su neke stvari mogle biti bolje odrađeno, rekao je kako je već sve rekao.

- Ako želite o dojmu, možemo... - kazao je te nastavio:

- Što se tiče medijskih sloboda, vi znate da sam ja jedan od premijera koji su najviše dostupni. Podržavam slobodu medija u svakom pogledu. Ne bi mi palo napamet da nekog od medija tužim, ni novinare ni urednike ni izdavače, drugi su tankoćutniji. Jako je važo u demokraciju ,naročito u vrijeme interneta, kao što mediji imaju pravo na stav, tako i mi imamo pravo na stav, pa tako i na stav tko, što i kako izvještava.

Osvrnuo se i na HDZ-ova gradonačelnika Požege Darka Puljašića.

- Gradonačelnik Požege je podnio ostavku na mandat u saboru nakon što sam se upoznao s faktima, s tim nisam bio upoznat bez obzira na istančane radare. Onaj tko je odgovoran neka odgovara. Podržavamo institucije da to rasvijetle, a drugo je u nadležnosti županijske organizacije. Na dan kad su se sastavljale liste, predsjednik županijske organizacije je odustao od kandidiranja i zato je požeški gradonačelnik bio na listi za Sabor - rekao je i dodao:

- Ne možemo svaki puta pogoditi, a možemo čak i greške priznati. To je veliki pomak.

Premijer nije želio komentirati izjavu Dubravke Šuice o tome tko govori Banija, a tko Banovina.

- Morate pronaći tko je Duboko grlo, ne mislim u kontekstu filmova. Treba otkriti tko iznosi detalje sa sastanaka. Što mislite o čemu se razgovara na sastancima stranaka. Neću komentirati zatvorene sastanke - kazao je, a na ponovljeno pitanje poručio je:

- Točka. Ne želim to komentirati.

Dodao je i kako postoje naznake da će EMA 29. siječnja dati odobrenja za cjepiva AstraZenece te kako se očekuje da će se teretane otvoriti prije 31. siječnja.

- Ovo što je do sada na snazi traje do 31. siječnja. Ako situacija bude dobra, možemo ići na relaksiranje, ali zimski mjeseci nisu prijatelj relaksacije - zaključio je.

