UŽIVO Dižu se tenzije na aktualcu, Pavliček naživcirao Plenkovića: 'Nemojte se igrati s hrvatskim svetinjama'

Aktualno prijepodne održava se u Saboru ovog utorka, na kojem se očekuju nove žustre rasprave zastupnika i vladajućih. Dijelomični je razlog toga misija potpore Ukrajini NSATU, za čije se sudjelovanje Hrvatske čeka dvotrećinska podrška u Saboru, nove tenzije mogao bi podići i slučaj smrti dječaka u Centru za rehabilitaciju u podružnici Kraljevica-Oštro, o kojem je pisao Nacional.

Tijek događaja:

11:25 - Marijan Pavliček (Suverenisti) postavio je pitanje premijeru Andreju Plenkoviću, vezano uz podršku Ukrajini u ratu, te misiji NSATU zbog koje je na Odbor za obranu prošli tjedan stigao i zamjenik glavnog tajnika NATO-a Boris Ruge.

- Oho, tu je i zastupnik Bauk, znači može se doći na plenarnu sjednicu, ali ne i na Odbor kojim predsjedava. To je nova praksa teško poraženih SDP-ovaca uhvaćenih u potpunoj laži i dezinformiranju javnosti, prenoseći manipulativne izjave Milanovića koji je pripomogao da ljudi od drveća ne vide šumu, jednako kao ni vi, zastupniče Pavliček. Zastupniče, upravo su ukrajinski vojnici bili u Vukovarsko-srijemskoj županiji u vrijeme UN-ovih misija u Hrvatskoj. Ukrajina je bila prva država koja je priznala Hrvatsku. Ukrajina je žrtva ruske agresije koja traje već 10 godina. To je bio potez bez presedana, ubijeno je stotine tisuće ljudi, razoreni su gradovi i infrastruktura, a izbjeglica je na milijune. Dali smo ukupno 300 milijuna pomoći, od kojih je 200 milijuna vojne pomoći. Netko tko dolazi iz Vukovara poput vas, pa ima retoriku ''ne bi se štel mešati''... - dodao je. Na to je Pavliček poručio kako ''nije čuo da je Plenković od 2014. javno rekao da je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu''.

- Stavljati Vukovar u isti kontekst je apsurdno. Ja sam živio u Vukovaru i živim ga i nemojte se na taj način igrati sa hrvatskim svetinjama. Kakav će biti vaš stav kad Trump dobije izbore i kad se promijeni retorika prema Ukrajini? Vaš stav obliku svjetski moćnici, to je razlika između mene i vas - dometnuo mu je Pavliček, što je naživciralo Plenkovića koji mu je počeo odgovarati i bez dobivene riječi, pa je dobio opasku Jandrokovića.

11:00 - Mišel Jakšić (SDP) poručio je kako Klub SDP-a neće postaviti nijedno pitanje Plenkoviću, kako ne bi ''sudjelovali u narativu svađe u kojem će građani u konačnici biti nazvani na glupima''. Umjesto toga, Jakšić je ministra financija Marka Primorca pitao kako će Vlada riješiti situaciju vezanu uz ukidanje naknada za vođenje računa banaka, dok su banke s druge strane najavile nove naknade.

- Važno je zbog javnosti razjasniti o čemu se radi. Vlada je ranije naložila obvezu isplate plaće na račune i taj potez je bio ispravan, ali je za taj posao u nadležnosti banaka bilo utvrđivanje naknada, i banke su te naknade utvrđivale diskrecijski. Mi to nismo smatrali dobrim, zbog čega pratimo situaciju cijelo vrijeme, i velik broj tih banaka je povećao te naknade početkom godine. Kada smo to vidjeli, odlučili smo reagirati. Nakon naše najave jedna banka je najavila povećanje jednog velikog dijela naknada, ali to nije reakcija na našu najavu, već suprotno - naša je najava proizašla iz ponašanja banaka koje su u prvom i drugom kvartalu dominantno podizale te naknade, a postojale su i najave da će to i ostali učiniti. Mi smo zabrinuti situacijom koja je pogodila građane, razgovarali smo s predstavnicima HNB-a, temeljem čega su predstavnici izašli s okružnicom gdje inzistiraju da banke detaljnije utvrde te naknade - objasnio je. Primorac je poručio kako će nakon njihove okružnice Vlada izaći sa svojom inicijativom koja će omogućiti građanima osnovni račun bez naknade.

10:40 - Prvi je na redu pitanja bio Milorad Pupovac, koji je uputio pitanje ministru Davoru Božinoviću. On je podsjetio na slučaj ubojstva od prije mjesec dana, kada je u Petrinji pronađen mrtav 66-godišnjak. Činjenica o smrti uznemirila je građane Banskog Grabovca gdje se to odvilo, a Pupovac je zatražio da Božinović pruži više informacija.

- Vama je jasno da ja niti mogu imati informacije, a i kad bih ih imao, ne bih mogao o njima javno govoriti. Uvažavam činjenicu zbog koje ste postavili to pitanje pa ću probati iz onoga što mi je poznato dati odgovor koji će biti zadovoljavajuć. Sami ste konstatirali da se sigurni da policija rade sve što je u njezinoj nadležnosti, i to je točno. To je činjenica ne samo u ovom slučaju, već i u drugim slučajevima policije. Koliko mi je poznato, radi se o vrlo kompleksnom krim istraživanju. Činjenica do koje se došlo, kada je u pitanju nalaz obdukcije, je da je smrt nastupila djelovanjem druge osobe. Jasno je da su ljudi zabrinuti u ovakvim slučajevima, a kriminalističko istraživanje je pokazalo da se najvjerojatnije radi o djelu koje je povezano s koristoljubljem, što znači da to djelo ne bi imalo veze ni sa statusom osobe kao povratnika, niti kao pripadnika neke etničke skupine ili manjine - objasnio je.

